Derfor er han væk fra skærmen

Har du undret dig over, hvorfor tv-vært Mikkel Kryger ikke har været at finde i 'Go' morgen Danmark'-studiet den seneste halvanden måned, som han ellers plejer?

Det er der en god forklaring på.

Der er nemlig nok at se til på hjemmefronten hos den garvede vært i øjeblikket. Han og konen, Mille Mynthe, har for nylig budt velkommen til deres tredje barn - en lille pige.

Den lille ny kom til verden for bare to uger siden.

Det fortæller den 38-årige vært til Billed-Bladet.

- Vi har to skønne drenge, Max på fem år og Lui på næsten tre år, men vi har drømt om også at få en pige, og det lykkedes, siger TV 2-værten til ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mikkel Kryger de gode nyheder.

- Vi er meget glade, men vi har ikke yderligere kommentarer for nu, siger han.

Mikkel Kryger har for nylig gjort sig som vært på det ikoniske program 'Lykkehjulet'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mikkel Kryger, der blandt andet tidligere har været vært på 'Voice Junior', og Mille Mynthe blev gift i 2017 ved et intimt bryllup på Københavns Rådhus.

- Det var kun os tre (parret og sønnen Max, red.), og det var lige sådan, at vi gerne ville have det. Så kan det være, at vi holder noget stort på et senere tidspunkt, fortalte Kryger i forbindelse med brylluppet.