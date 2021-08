Derfor er jeg på OnlyFans

For nyligt kunne den tidligere 'Paradise Hotel' og 'Divaer i junglen'-deltager Maja Bebe fortælle, at hun havde oprettet en profil på den omdiskuterede platform OnlyFans.

OnlyFans bliver ofte sat i sammenhæng med porno, men det fortæller Maja Bebe ikke er til at finde på hendes profil.

Hun deler ud af alt fra tatoveringer til træning. Dog har hun varslet, at man kan finde undertøjsbilleder på profilen. Men der er ingen decideret nøgenhed.

Hvad er OnlyFans? OnlyFans er en indholdsabonnementstjeneste med base i London. Her kan man som privatperson dele indhold og tjene penge på brugere, der abonnerer på ens profil - såkaldte 'fans' Platformen bruges især i sexindustrien af pornomodeller, men anvendes også af for eksempel fitnesseksperter til at give gode råd om kost og motion. Som indehaver af en profil på OnlyFans tjener man penge per antal følger. Følgerne har mulighed for at betale større beløb for at få adgang til særligt indhold OnlyFans har i øjeblikket omkring 24 millioner brugere verden over. Vis mere Vis mindre

Til Ekstra Bladet fortæller den 24-årige tidligere reality-deltager, at hun var nervøs for at tage springet, men at der har været en stor opbakning fra hendes bagland.

- Reaktionen har været virkelig god. Jeg har ikke fået noget 'hate' overhovedet. Så det er jo super dejligt, at alle omkring mig har været meget støttende og synes, at jeg er den sejeste i hele verden. For jeg skal da være ærligt at sige, at jeg var ret nervøs for, hvordan folk ville reagere. Men jeg er blevet positivt overrasket.

Maja Bebe deltog i 'Paradise Hotel' i 2017. Foto: Kenneth Meyer

- Er det for at tjene flere penge, eller hvad er grunden til, at du er på OnlyFans?

- Jeg tror, at det er en blanding. Selvfølgelig vil jeg gerne tjene penge, men jeg tror også, at det handler om frihed, forklarer hun om det kontroversielle valg.

- Jeg har været meget stresset i rigtig, rigtig lang tid, fordi jeg har ramt en vis alder, og ikke ved, hvad jeg skal med livet.

- Det er jo ikke sikkert, at det her kommer til at vare ved, eller at det er det, jeg laver resten af livet, men lige nu synes jeg, at det er spændende og at det er sjovt og der er noget frihed i det, forklarer hun.