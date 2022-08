Derfor er sengen altid redt

'Paradise'-værten Olivia Salo er så stort et ordensmenneske, at det til tider er på grænsen til fanatisk

- Det er så rart. Det giver mig ro i hovedet. Det giver mig ro i maven. Det stresser min krop fuldstændig af.

'Paradise'-værten Olivia Salo beskriver sig selv som et ordensmenneske med stort o. Faktisk så meget, at det er utænkeligt, at hun er ude af døren, hvis ikke sengen er redt, fortæller Olivia Salo i P3 podcasten 'Ærligt?!'

Men af og til så tipper det over og bliver det, som TV3-værten beskriver som 'fanatisk'

- Jeg er virkelig et ordensmenneske med stort o på måder, som gør mig til en fanatiker rigtig ofte, fortæller Olivia Salo i podcasten.

- Jeg har en ting med, at min seng altid skal være redt, inden at jeg starter min dag. Sådan helt faste rutiner. Inden, jeg går i seng, altså nu har jeg pyntepuder i sofaen og en lille puff, man kan trække ind og bruge som benstøtte, den skal simpelthen 'resettes', inden jeg går i seng og bordet skal tørres af foran, fordi hvis jeg kommer ud om morgenen, og det er helt kaotisk, så får jeg sådan den første nedsmeltning på dagen, uddyber TV3-værten.

Olivia Salo er vært på TV3-programmet 'Paradise' Foto:Emil Agerskov

People-pleaser

Udover at være et ordensmenneske med stort o, så beskriver Olivia Salo også sig selv som en 'people-pleaser', ligesom hun også fortæller, at hun er typen, der kan finde på at undskylde, at hun ikke lige fik sagt hej med et smil.

- Jeg er jo typen, der kan skrive til personer, og være sådan 'prøv hør, jeg er virkelig ked af, det gik lige op for mig, da jeg så dig i dag, så smilede jeg ikke, da jeg sagde hej, og prøv hør, det var fordi jeg var stresset, og så er de er sådan her 'hvad snakker du om, det var dejligt at se dig',fortæller hun i podcasten.

Olivia Salo har tidligere gjort sig bemærket, da hun i et TV 3-program udforskede de seksuelle afkroge af Danmark - læs mere her.

Du kan lytte til hele podcasten lige her: Olivia Salo - går kold, hvis pyntepuderne står forkert