Derfor fik han Maschas bryllup rykket

Mascha Vang flyttede sit bryllup for at få Thomas Evers Poulsen med. Men hvad var vigtigere end hendes bryllup? Såmænd bare hans største fan

Tirsdag blev Mascha Vang gift med Troels Krohn Dehli, og de havde hendes gamle dansepartner fra 'Vild med dans', Thomas Evers Poulsen med som toastmaster.

Men det var faktisk lige før, han slet ikke kunne deltage i brylluppet.

- Det er rigtigt. Der åbnede sig pludselig en mulighed for, at de kunne være her 3. september, og der måtte jeg sige, 'det kan jeg altså ikke'. Så kunne de den her tirsdag, og det passede rigtig godt, men så skulle jeg også bare være toastmaster. Det var fint, så det sagde jeg straks 'ja' til.

Den fremmødte presse spurgte naturligvis, hvad han i stedet skulle, som var så vigtigt, og der kom det noget overraskende svar:

- Jeg skulle til sølvbryllup hos min største fan, siger han med et grin og fortæller, at hun hedder Line.

Thomas Evers Poulsen var en stor del af brylluppet, da han indtog rollen som toastmaster. Foto: Henning Hjorth

Den glade danser løfter også lidt af sløret for, hvad han giver parret i bryllupsgave, selvom noget af det er hemmeligt.

- Jeg har en overraskelse, der kommer senere. Og da Mascha havde spurgt Troels, hvad de skulle ønske sig i bryllupsgave, sagde han 'lyserøde håndklæder'. Det har hun simpelthen gjort så meget grin med, at man ikke kunne ønske sig - så det har vi købt!

Parret har forud for brylluppet været i dansetræning hos Thomas Evers Poulsen, som skulle lære dem at danse en ordentlig brudevals.

- Jeg måtte komme med en opsang, efter jeg fik tilsendt en video. Det var ikke godt nok! Men så er det blevet væsentligt bedre, fortæller han med et smil.

Faktisk øvede han så sent som mandag aften med parret, så de kunne være helt klar til den store dag.