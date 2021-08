Derfor fik sønnen sjældent navn

Det vakte opsigt, da de stolte forældre 41-årige Rasmus Seebach og 28-årige Julie Teglhus forleden på Instagram afslørede, at parrets nyfødte dreng skal hedde Helmut.

Navnet er nemlig ganske sjældent på danske breddegrader, og Ifølge Danmarks Statistik kommer Helmut kun til at dele navn med 149 andre herhjemme.

Nyfødt søn får yderst sjældent navn

Til søndagens 'Ternet Ninja 2'-gallapremiere i Imperial-biografen i København afslørede Seebach, hvordan han og Julie - der i forvejen er forældre til sønnen Holger på fire et halvt år - var kommet frem til navnet.

- Det var super svært at finde et navn, der passede sammen med Holger. Lige pludselig sagde Julie: 'Helmut', og jeg sagde: 'Hold da kæft, han lyder som en sød fyr'. Jeg skulle dog lige vende mig til det. Det er jo et særligt og lidt specielt navn, men det føltes bare godt. Det gav mig en god følelse, siger Rasmus Seebach til Ekstra Bladet og tilføjer, at det ikke er fordi, de har besluttet, at alle deres børn skal have et navn, der begynder med 'H'.

Rasmus Seebach måtte til søndagens gallepremiere flere gange forklare til journalister, hvordan han Julie kom frem til, at deres nyfødte søn skulle hedde Helmut. Foto: Jonas Olufson

Genopfriskning

Der er ikke nogle bedsteforældre eller familiemedlemmer, han er opkaldt efter?

- Der er noget meget langt ude, men jeg kan faktisk ikke engang placere det helt præcist, så det er ikke den direkte årsag. Men det er jo et godt, gammelt navn, der godt kunne trænge til en genopfriskning, siger Seebach.

Ud over at de begge begynder med 'H', ligner de to drenge også hinanden.

- Han er nærmest en copy/paste i forhold til udseendet, men de fleste babyer ligner jo også generelt hinanden. Man er dog ikke i tvivl om, at det er mig og Julie, der er forældre til begge to, siger Seebach og tilføjer, at det indtil videre går fint med nattesøvnen:

- Jeg er heldig, for vi har delt det op, så jeg sover sammen med Holger, og Julie sover sammen med Helmut, så det er klart mig, der får sovet mest.

