Derfor gik forholdet i stykker

Siden diamantdatteren Elvira Pitzner og hendes ekskæreste Kasper Rylander gik fra hinanden i sommer, har de været tavse om årsagen til bruddet.

Nu fortæller Elvira Pitzner i serien 'Bare Elvira', som kan ses på discorvery+, at det skyldtes jalousi.

- Kasper og jeg har været sammen hver dag i syv måneder og boet sammen, og han har altid godt vidst, hvad han gik ind til. Han vidste godt, at jeg var på de sociale medier, han har jo selv set mig der. Så der er ikke noget, der kan komme som en overraskelse for ham, siger hun og tilføjer:

- Han siger, han er for jaloux, og han er meget jaloux anlagt. Han kan ikke lide, at jeg er så eksponeret. Han kan ikke lide, når jeg laver musik med to fyre eller en fyr i et studie, selvom det bare er arbejde, fortæller hun.

Selvom det var Kasper Rylander, der måtte sige stop for forholdet, lægger Elvira ikke skjul på, at jalousien også blev for meget for hende.

- Jalousi er en fin ting, for det betyder bare, at man holder af hinanden, men nogle gange, hvis det bliver for meget, og man får vrangforestillinger om hinanden, går det galt, siger hun.

Foruden 'Bare Elvira' er Elvira Pitzner kendt fra serien 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu, hvor man følger hende, hendes mor, Katerina Pitzner, og hendes to søstre, Thalia og Ophelia.