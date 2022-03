Derfor har jeg ikke en kæreste

I december 2019 bekræftede Ibi Støving, at hun og eksmanden, fodboldspilleren Simon Makienok, var gået fra hinanden efter fem års ægteskab.

Siden da har tv-vært og skuespiller Ibi Støving ikke fundet kærligheden på ny.

Det er hun dog bestemt ikke ked af, fortalte hun Ekstra Bladet, da vi mødte hende til TV Prisen 2022 lørdag aften.

- Der er ikke noget nyt på den front, og det er okay. Alt er okay. For kærlighed er ikke nødvendigvis noget, der gør, at livet er perfekt, sagde hun med et smil og fortsatte:

- For mig er det frihed også, som jeg trives rigtig godt med. Hvis kærlighed skal ind i mit liv, så skal det være noget exceptionelt - noget der giver bonus til mit liv og ikke noget, der dræner, og det har jeg ikke fundet, lød det fra Ibi Støving, der samtidig gjorde det klart, at hun ikke leder aktivt efter kærligheden.

Det var en storsmilende Ibi Støving, som Ekstra Bladet mødte på den røde løber. Foto: Emil Agerskov

Nyt tv på vej

Ibi Støving har da også nok at se til, selvom hun ikke har et kæresteforhold, hun skal pleje.

Hun er netop blevet færdig med optagelserne til sæson to af underholdningsprogrammet 'Hvem holder masken'?, der sendes på TV 2.

Den nye sæson glæder hun sig meget til.

- Jeg vil sige, at den er bedre (end sæson et, red.). Sæson et var selvfølgelig fantastisk og alt det der, men vi skal lige i gang. Men sæson to er rigtig, rigtig god, og så har vi jo... Åh, jeg ved ikke, om jeg må sige det... Men vi har flere figurer, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Nu kan vi få også større publikum, fordi der ikke er coronarestriktioner, så der kommer en helt anden stemning. Vi har et større setup, og der foregår mere.

Ibi Støving skal nu - efter optagelserne til underholdningsprogrammet er afsluttet - til at finde ud af, hvad hun skal kaste sig over arbejdsmæssigt næste gang.

- Nu er vi jo lige blevet færdige, så nu skal jeg lige have en drink og slappe af og se min søn, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal.

- Men det er en underlig periode i tv-branchen, når vi nærmer os de her måneder, for der er ikke så mange ting. Men der er lidt her og der, sagde hun videre.