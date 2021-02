Derfor har min kæreste været hemmelig

Når det kommer til kærlighedsfronten, går musikeren Hjalmer Larsen meget stille med dørene, også selvom han har dannet par med kæresten Julie gennem flere år.

I podcasten 'Hjerteflimmer for voksne' fortæller han, at han er et meget privat menneske, og derfor hurtigt kan blive panisk ved tanken om at dele ud at sit privatliv.

Hjalmer Larsen, der er søn af den afdøde Kim Larsen, fortæller, at han kun ønsker at snakke om sit professionelle liv. Han forklarer, at han altid har haft en holdning til, hvilket slags interviews han ville medvirke i.

Han indvilgede derfor kun i at lave interviews, der omhandlede hans musik.

Springer ud som sexolog

'Min kæreste ved godt, hvor privat jeg er, men på et tidspunkt kunne man godt mærke, at hun begyndte at gå og tænke, 'hvorfor er det egentlig, at du slet ikke - som i overhovedet ikke - vil lade nogen vide, at vi er kærester', siger Hjalmer i podcasten.

Derfor er han også så småt begyndt at åben op om kærlighedslivet, han vil nemlig ikke have, at hans kæreste tror, han er flov over hende.

- Jeg er virkelig stolt af hende og vores forhold. Hun er den smukkeste i verden, siger Hjalmer Larsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hjalmer, der ikke har yderligere kommentarer.

