Derfor havde han så stor succes

Lektor og ph.d. i børns medier Stine Liv Johansen fortæller, at Albert Dyrlund var med til at gøre Youtube stort i Danmark

Med over 160.000 følgere var 22-årige Albert Dyrlund en af Danmarks største youtubere.

Han døde onsdag i en alder af blot 22 år i en tragisk ulykke på en klippeskrænt i Italien.

Youtuberen har udgivet flere sange, som han har optrådt med rundt om i landet, og derudover har han spillet hovedrollen i filmen 'Team Albert'.

Han har den vej igennem opbygget en kæmpe følgerskare og succes på de sociale medier.

En af de første

Ifølge Stine Liv Johansen, som er lektor og ph.d. i børns medier ved Aarhus Universitet, var Dyrlund med til at gøre Youtube stort herhjemme.

- Albert var en del af den første youtube-generation, der gjorde platformen stor i Danmark med sine fjollede, skøre og glade videoer, siger Stine Liv Johansen og tilføjer:

- Han var blandt de første influencere, som vi begyndte at følge herhjemme. Han var med til at gøre det til en forretning.

Bryde ud af rollen

Albert Dyrlund havde et stort publikum blandt de yngste generationer.

Men youtuberen følte et behov for at bryde ud af den rolle. Derfor begyndte han de seneste år at ændre sin stil markant ved at lave opsigtsvækkende videoer, blandt andet ved at røre ved hundelorte, slikke op skovsnegle og barberede alt håret af.

Det var ifølge ham selv et forsøg på et mediestunt, der skulle tiltrække en ældre målgruppe. Ifølge Stine Liv Johansen havde Dyrlund også et ønske om at blive stor i udlandet.

- Men på trods af sine op- og nedture, så har han hele tiden været en markant figur. Han var en af dem, der gik forrest, fortæller Stine Liv Johansen om, hvorfor Dyrlund havde så stor succes.

Tal med dit barn om det

Ifølge lektor Stine Liv Johansen kender de fleste voksne ikke så meget til de unges youtube-liv, og hvem de følger.

Derfor er det ifølge Stine Liv Johansen vigtigt, at man som forældre snakker med sine børn og hører, hvordan de har det med den tragiske ulykke.

- Han har betydet meget for mange børn og unge, der er vokset op med hans videoer og sange. Derfor bliver vi nødt til at rumme deres sorg og hjælpe dem med at sætte ord på den, lyder det fra Stine Liv Johansen.