Derfor holdt jeg det hemmeligt

Mandag formiddag afslørede en lykkelig Christiane Scahumburg-Müller, at hun er blevet forlovet, og at hun og kæresten, rigmanden Daniel Åxman, skal giftes.

På sin hjemmeside Chrichri.dk deler den 40-årige tv-vært nu flere detaljer om det romantiske frieri, som fandt sted under en eksotisk ferie.

Her fortæller hun også, at forlovelsen ikke er helt ny, men at hun har holdt det hemmeligt indtil nu af en særlig grund.

– Han friede på Valentinsdag (14. februar, red.), da vi var i den Dominikanske Republik. Det var helt perfekt. Det skete, mens vi sad og drak morgenkaffe på terrassen med udsigt udover vandet, afslører Christiane, der ligeledes fortæller, at hun har valgt at holde det 'hemmeligt' for offentligheden indtil nu på grund af krigen i Ukraine.

Forstod det slet ikke

Christiane Scahumburg-Müller fortæller videre, at hun til at starte med slet ikke forstod, hvad Daniel Åxman lavede, da han satte sig på knæ.

- Vi vågnede, og Daniel gjorde klar og lavede kaffe til os. Jeg skulle lige ordne noget arbejde, så jeg sagde, at jeg ville komme ud en halv times tid efter. Da jeg kom ud, gik han ned på et knæ og begyndte at beskrive, hvor godt vi havde det sammen. Jeg forstod slet ikke, hvad han havde gang i, så jeg overtog totalt samtalen og fortsatte i samme stil, indtil jeg fandt ud af, hvad der foregik, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar far Christiane Scahumburg-Müller, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Parret blev forlovet tilbage i februar. Foto: Anthon Unger

Har købt dyrt hus

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman stod officielt frem som par i starten af 2020.

Siden er de to flyttet sammen i en kæmpe villa i Gentofte, som de gav intet mindre end 31,5 millioner kroner for. De to er også blevet forretningspartnere for nylig.

Tidligere på året blev Schaumburg-Müller nemlig medejer af Åxmans firma, Lime Tree SVP P/S, der ifølge cvr-registret er oprettet for 'at levere rådgivningsydelser, eje og investere i kapitalandele'.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere været gift med rapperen Liam O'Connor - bedre kendt som L.O.C. - og sammen har de sønnen Constantin, der kom til verden i 2016.

Parret annoncerede i 2019, at de var gået fra hinanden.