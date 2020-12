Derfor manglede han

Bent Fabricius-Bjerre, Yahya Hassan, Karen Thisted, Søren Spanning, Sean Connery og Michael Bundesen.

Alle var de blandt de mange kendte navne og store personligheder, der er gået bort i 2020, som blev mindet ved weekendens store 'Året der gik'-show på DR1.

Her glimrede en person dog ved sit fravær.

Klaus Pagh blev ikke hyldet i forbindelse med 'Året der gik'. Foto: Jonas Olufson

Den danske instruktør, skuespiller og producer Klaus Pagh, der døde 8. december i år, var nemlig ingen steder at finde på listen over de mennesker, vi har mistet, til det store show, og det har flere opmærksomme seere bemærket og undret sig over.

Ekstra Bladet har derfor spurgt DR, hvorvidt det er bevidst, at Pagh ikke er med i programmet.

'Det er altid en svær balance, fordi der er mange, som kunne være med. Men i år har vi valgt både blandt danske og udenlandske afdøde og fra flere områder i samfundslivet', lyder det fra Diana Borup Skotte, der er eventchef i DR Nyheder, i en mail til Ekstra Bladet.

Derudover hænger det ifølge eventchefen også sammen med, at Klaus Pagh afgik ved døden bare en dag før, programmet blev optaget.

'Dertil kommer, at indslaget blev klippet til livemusik i koncertsalen, så det var svært at ændre på med så kort varsel, da han jo døde dagen før, vi skulle optage programmet', lyder det videre.

'Året der gik' har i år modtaget en del kritik fra seere for at være for 'coronatungt' og for at centrere sig for meget omkring statsminister Mette Frederiksen.

