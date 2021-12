Derfor slog de op

Sille Nimholm og David Jarsbo løfter nu sløret for, hvorfor de har valgt at gå fra hinanden

Tirsdag afslørede David og Sille, at de ikke længere danner par på begge parters Instagram-profiler.

'Hej alle, jeg og Sille er gået fra hinanden - vi er stadig supergode venner, og det er vi begge meget glade for, at vi er. Der er ikke så meget mere i det,' skrev David.

Torsdag sætter eksparret nu flere ord på bruddet over for Ekstra Bladet.

- Der er ikke nogen specifik situation i forhold til 'Paradise Hotel', altså det er ikke fordi, han har kysset med de andre piger, at jeg ikke gider at være kæreste med ham. Hvis det var på baggrund af det, så var jeg gået fra ham for længe siden, siger Sille og tilføjer:

- Jeg tror, at opholdet dernede har gjort forskellige ting ved os, og vi håndterer tingene meget forskelligt. Vi har brug for tid fra hinanden for at få bearbejdet det, der skal bearbejdes. Vi har begge to fået en ordentlig rusketur følelsesmæssigt, og vi skal lige på plads igen, og det kan være svært at have fokus på sig selv, når man er i et forhold, lyder det fra realitydeltageren.

David Jarsbo og Sille Nimholm fik følelser for hinanden under opholdet på 'Paradise Hotel' og blev kærester efter hjemkomsten, men nu er det altså slut. Foto: NENT Group

Men når det så er sagt, lægger Sille ikke skjul på sin skuffelse over, at David kyssede med andre piger på hotellet, selvom de på daværende tidspunkt havde følelser for hinanden.

- Den er lidt grov. Det har været svært, fordi han knalder mig og når ikke engang at vaske pikken, og så stikker han tungen i Stine. Der står jeg helt af. Jeg vidste ikke, at det stod på i det omfang, fortæller hun, da hun bliver afbrudt af David.

- Jeg fortalte det, da jeg kom hjem, at jeg havde kysset lidt med de andre piger, og jeg kan kun sige undskyld mange gange, siger han og fortsætter:

- Det er ikke fordi 'Paradise' har gjort det nemmere. Der har været nogle komplikationer med nogle af afsnittene, siger han og hentyder til de gange, hvor han kysser lidt på de andre piger.

Eksparret var ellers lige flyttet sammen i en fælles lejlighed i Aarhus tirsdag, men mandag rykker Sille tilbage til Sjælland med sine ting, afslører hun og forklarer, at hun nu er på udkig efter en lejlighed i Albertslund.

- Det har været hyggeligt, siger Sille om det korte samliv med David.