Derfor trak hun sig fra alt

Merete Mærkedahl fortæller nu for første gang, hvorfor hun har valgt at trække sig fra Cirkusrevyen

Tidligere på året meddelte Cirkusrevyen, at Merete Mærkedahl trak sig fra Cirkusrevyen resten af året af personlige årsager.

Merete Mærkedahl ønskede i den forbindelse ikke selv at sætte ord på, hvorfor hun havde valgt at trække sig, men da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for 'Vild med dans' fredag aften, satte hun for første gang ord på årsagen til, at hun trak sig.

- Det går rigtig fint. Jeg havde brug for lige at trække stikket, og det gjorde jeg så, og nu er jeg oppe på hesten igen, siger hun og fortsætter:

- Det var forskellige ting, der gjorde det. Så det var rigtig rart, at revyen kunne hjælpe mig med at trække mig ud af det. Revyen var jo forlænget helt vildt på grund af corona og Ulf Pilgaards afgang, så den var helt oppe på over 180 forestillinger. Så jeg medvirkede i 133. Så jeg var med i mange af dem, siger hun videre og understreger, at hun er klar til næste år.

Hun lægger da heller ikke skjul på, at hun savner at lave revyen.

- Jeg havde det rigtig sjovt med det. Det var slet ikke det, det handlede om.

Mærkedahl måtte i en kort periode også tage fri fra optagelser til 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Holdt helt pause

Merete Mærkedahl fortæller, at hun i en periode også holdt pauser fra optagelser til TV 2's hitserie 'Badehotellet'.

- Jeg havde lige en måned, hvor jeg havde fri fra alt, hvor jeg lige havde pause fra det hele. Så er det åbnet op igen. Så har jeg lavet 'Badehotellet', og jeg har lavet lidt film. Der blev lige givet et lille hul, siger hun og fortæller, at hun nu er tilbage på toppen:

- Der blev lige hjulpet, inden det gik helt galt. Der blev lige trukket stikket, inden jeg røg helt ned. Så det er jeg meget taknemmelig for. Det er en dejlig arbejdsplads, når Cirkusrevyen kunne hjælpe med det, for jeg vil selvfølgelig gerne være med næste år.