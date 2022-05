Derfor var forlovelsen en hemmelighed

Mandag kom den glædelige nyhed om, at den kendte DR-vært Mette Bluhme Rieck og kæresten, vurderingseksperten Kasper Nielsen, var blevet forlovet.

Men faktisk har parret været forlovet siden nytårsaften 2020, det er dog først nu, har de løftet sløret for den lykkelige nyhed.

39-årige Mette Bluhme Rieck fortæller til Ekstra Bladet, at coronapandemien har været skyld i den sene udmelding.

- I starten havde vi følelsen af, at vi ville holde det for os selv. Men vi tænkte at lave annonceringen i marts (2020, red.), men så lukkede landet ned. Og det var ikke den bedste timing, lyder ordene fra den kendte vært.

Mette Bluhme Rieck fortæller, at folk allerede havde fået de såkaldte 'safe the day-kort' ti dage før, at statsminister Mette Frederiksen (S) valgte at lukke landet ned. Så pandemien begyndte at tage over, hvilket udskød den glædelige nyhed.

- Det var pludselig blevet virkelig lang tid siden, han (Kasper Nielsen, red.) friede. Så gik man jo ikke bare ud en tilfældig onsdag og annoncerede, at man skulle have været gift.

- Så jeg tror bare, vi tænkte, at det kunne vi jo altid fortælle, når vi engang vidste hvad og hvornår. Men nu kom det så ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Bluhme Rieck er lykkelig over forlovelsen. Foto: Emil Agerskov

Ikke noget planlagt

Det var den 52-årige kæreste Kasper Nielsen, der gik ned på knæ ved årsskiftet. Og her blev DR-værten lykkelig.

- Det var ikke noget, som var planlagt. Han (Kasper Nielsen, red.) fik en følelse af, at det var det rette øjeblik, og så skete det bare nytårsaften. Det var en god oplevelse, og jeg blev da helt vildt lykkelig, da han friede.

- Hvornår skal I så giftes?

- Nu må vi se. Der er mange bolde i luften i øjeblikket, og vi har lige fået et barn mere. Så vi skal lige se, hvordan vi ender med at gøre det. Lige nu er der ikke noget planlagt.

Intet drømmebryllup

Mette Bluhme Rieck fortæller, at de mange coronanedlukninger var med til at udskyde brylluppet, som parret havde i tankerne. Og det har sat sine spor.

- Jeg har følelsen af, at jeg allerede har holdt brylluppet, for på det tidspunkt tænkte jeg så meget i detaljerne. Det er derfor, jeg aflyste det året efter (i 2021, red.), fordi jeg nærmest havde mistet glæden ved arrangementet. Der var jo så mange aflysninger.

- I skal jo giftes på et eller andet tidspunkt. Hvordan ser du drømmebrylluppet?

- Jeg har aldrig været pigen, der har haft en forestilling om et drømmebryllup. Det kan være på rådhuset, ellers kan vi stikke af sammen. Det gør faktisk ikke den helt store forskel for mig, afslutter Mette Bluhme Rieck.