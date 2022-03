Derfor var hun væk

Danskerne har i den grad været ramt af corona, og for nogle har det været svært at komme helt retur med et godt helbred uden også at skulle kæmpe med en omgang senfølger.

Sådan har det været for den populære TV 2-vært Ditte Haue.

Det seneste stykke tid har hun ikke som vanligt været på skærmen, og det er der en god grund til.

Det deler hun på det sociale medie Instagram.

'De sidste par uger er der rigtig mange, der har skrevet og spurgt, hvorfor jeg ikke har været så meget på arbejde som normalt. Og hvorfor jeg ikke har været så aktiv herinde', starter hun opslaget og fortsætter:

'Forklaringen er, at jeg, efter at have været syg omikron, har kæmpet med en heftig træthed, hovedpine og svimmelhed, der kom on/off hver dag, og som gjorde, at jeg havde svært ved at være på arbejde med de lange og ofte stressende nyhedsvagter'.

Meget frustrerende

For værten har det været svært at være så dårlig, at hun ikke kunne gå på arbejde.

'Det er været superfrustrerende, og jeg har været enormt bange for, hvor længe det skulle vare. Det der med ikke at kunne stole på sin egen krop er godt nok ufedt!'.

Men heldigvis er Ditte Haue nu frisk nok til igen at arbejde for TV 2.

'Men efter en lille uge nu, hvor jeg både har været tilbage på kvægtorvet og har været helt uden svimmelhed, tør jeg tro på, det for alvor har sluppet. Og det er jeg enormt glad for, selvom det er et voldsomt nyheds- og verdensbillede, vi alle står overfor i de her dage. Tusinde kærlige og håbefulde tanker til alle de, der er direkte påvirket af krig og ødelæggelser'.

Tv-værten takker samtidig for alle dem, der har skrevet søde beskeder til hende.

'Og mange tak for de varme og søde beskeder fra jer, der ser med! Hvor er det altså bare dejligt at opleve, hvordan de sociale medier OGSÅ kan flyde over med rare, kærlige og betænksomme hilsner'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Haue, der ikke har yderligere kommentarer til opslaget.