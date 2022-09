Derfor var Lars Løkke med til Bubbers bryllup

Lars Løkke Rasmussen ankom til Garnisonskirken med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen under den ene arm og en gave i hvidt og prikket papir under den anden. Han kom for at fejre Bubbers bryllup, fordi han har kendt ham i mange år, kunne han fortælle.

- Vi startede med at cykle sammen for mange, mange år siden, og så gik Bubber med i bestyrelsen, dengang jeg lavede LøkkeFonden.

LøkkeFonden blev stiftet i 2012, og arbejder for at få drenge på kanten af samfundet tilbage i samfundets fællesskab.

Bubber og Signe Rossing er blevet gift. Foto: Emil Agerskov

You'll never know

Lars Løkke skulle dog ikke spille nogen særlig rolle til brylluppet, andet end at være med til at fejre kærligheden, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg skal være gæst, havde jeg tænkt mig, siger politikeren og fortsætter

- Jeg skal bare være mig selv, nyde det, og have en fest.

Det kunne dog godt være, at det blev til en lille skål eller tale. Det var i hvert fald ikke noget Lars Løkke afviste.

- You'll never know. Men det er ikke planlagt. Men jeg har jo holdt mange taler, jeg ikke har planlagt, siger partiformanden.