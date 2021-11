Dét ændrede alt

- Egentlig var det held i uheld, siger Oh Land om rygskaden, der tvang hende til at indstille balletdrømmen

Som ung drømte hun om en karriere i ballettens verden. Det satte en rygskade en stopper for, da hun var 19 år.

Det - og det smertehelvede, skaden medførte - har hun tidligere fortalt åbent om.

Og selvom det har været slemt, er intet så galt, at det ikke er godt for noget:

- Egentlig var er det jo held i uheld, for ellers var jeg ikke kommet til at lave musik, siger den i dag 36-årige Oh Land.

Lige nu arbejder hun - igen - sammen med dronningen om Tivolis opsætning af balletforestillingen 'Snedronningen' baseret på H.C. Andersens eventyr.

- Så nu er jeg så heldig, at jeg kan opleve balletten på anden vis og også have musikkens verden, siger hun.

Forestillingen havde første gang premiere i 2019. Oh Land stod og står for musikken og majestæten for scenografi og kostumer.

Strammer ballerne

- Jeg synes, det er fantastisk at være tilbage. Anden gang strammer man ballerne lidt ekstra, siger hun, der netop nu også arbejder på at skrive en række sange på dansk.

- De er blevet min nye baby, siger Oh Land, der forventer, at de udkommer en gang i løbet af foråret.

Og apropos baby, så er sangerinden netop kommet hjem fra ferie med kæresten, Adi Zukanovic, og sønnerne, Ernst på et år og femårige Svend.

- Det er første gang i halvandet år, vi har været ude at rejse, siger hun med et smil.

