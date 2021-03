- Det ærgrer mig ad helvede til

Skuespilleren Claes Bang fortæller i programmet 'Det sidste måltid' på Radio4, at han aldrig fik et godt forhold til sin far.

- Jeg føler ikke, at jeg nogensinde fik et ordentligt forhold til min far. Det ærgrer mig helt af helvede til, siger Claes Bang.

Han fortæller programmets vært, Lærke Kløvedal, at han var på nippet til det, men så døde hans far.

- Det er for langt ude

- Min far og jeg skændtes altid, de sidste mange år. Jeg er ked af, jeg ikke var bedre til at at se, jeg blev ked af det, hvis han takkede af på et tidspunkt, siger Claes Bang, der i dag ærgrer sig over, at de ikke forsøgte at imødekomme hinanden noget mere.

Han blev fuld, sur og dum

Sidste gang Claes var sammen med sin far, hvor han var ved sine fulde fem, var til hans bryllup tilbage i 2010.

- På det tidspunkt var jeg træt af, altid at dyrke hans yndlings hobby og det var at sidde sammen om et bord og drikke vin, så blev han fuld, sur og dum. Og det gjorde jeg også, siger Claes Bang.

Til brylluppet aftalte de begge to, at nu skulle de lave noget andet sammen. Der gik ikke mange dage efter brylluppet, hvor hans far ringede og foreslog, at de sammen skulle køre til Chichester og hygge sig i England.

- Bare det, at han stemplede ind på det var vildt fedt. Jeg bliver ret berørt af at snakke om det. Så gik der tre dage, så blev han syg, kom på hospitalet og lå der i fem uger, og så døde han.