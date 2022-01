Silas Holsts forlovede, Nicolai Schwartz, glæder sig over, at et borgerforslag om medfaderskab lander på Folketingets bord

- Det er helt fantastisk, at vi allerede er nået op på 50.000 underskrifter på så kort tid. Nu håber jeg bare, at det bliver vedtaget.

Sådan lyder det fra Nicolai Schwartz, der skal giftes med Silas Holst til sommer, efter et borgerforslag om medfaderskab har opnået støtte fra over 50.000 vælgere i Danmark.

Det betyder, at forslaget sendes til Folketinget, hvor partierne skal tage stilling til, om de vil fremsætte det som forslag i Folketingssalen.

Og det vil uden tvivl betyde rigtig meget for det forlovede par, hvis det blev vedtaget, forklarer 'Paradise Hotel'-deltageren.

- Det betyder alt for vores familie. Især for min kommende mand og hans eksmand Johannes, siger Nicolai Schwartz og fortsætter:

- Jeg ønsker selv at få et barn eller to med en veninde eller en kommende veninde. Silas vil godt være bonusfar, som jeg er for hans to dejlige børn.

Nicolai Schwartz og Silas Holst havde kendt hinanden i årevis, da venskabet udviklede sig til kærlighed. Foto: Henning Hjorth

Sådan som lovgivningen ser ud nu, kan man juridisk dele et forældreskab mellem en mand og en kvinde eller mellem to kvinder, men man kan ikke dele det mellem to mænd.

Nicolai Schwartz stiller sig uforstående over for den måde, som lovgivningen er skruet sammen på nu og ser derfor helst, at den bliver ændret.

- Man bliver udelukket fra mange ting, som loven ser ud nu. For eksempel info fra sundhedsvæsenet, daginstitution eller skole og ved et eventuelt dødsfald. Man er far for sit barn, men ikke på papiret. Og det virker uforstående, hvorfor det ikke er en naturlighed, siger han.

- En mand og kvinde samt kvinde og kvinde kan have forældreskab, men mand og mand kan ikke. Før nu forhåbentlig. Det er en stor sejr. Og en ganske naturlighed, lyder det videre fra Nicolai Schwartz.

Nicolai Schwartz bor sammen med Silas Holst, hans eksmand og dennes kæreste samt de to børn, Silas har med sin eksmand. Desuden bor moderen til Silas Holsts to børn lige ved siden af parret.

I 2023 skal der gerne komme flere børn til, afslører Nicolai Schwartz, der glæder sig til at blive far.