Da Ekstra Bladet møder Melvin Kakooza forud for TV 2s store fødselsdagsshow for kronprinsesse Mary, fortæller han, at han i øjeblikket arbejder meget på sit kommende talkshow, som han glæder sig til snart at kunne fortælle mere om.

Men først kan han glæde sig til, at han skal være vært på dette års Zulu Awards, der afholdes 17. februar. For ham er det ikke en hvilken som helst dag.

Det er nemlig snart et år siden, at Melvin Kakooza blev indlagt med en hjernetumor.

- Det bliver en mærkedag. Sidste år 17. februar lå jeg klar til at blive opereret. Nu skal jeg stå på scenen, det bliver en god dag, siger en glad Melvin Kakooza.

Melvin Kakooza skulle sidste år oprindeligt have været barselsvikar for Sofie Linde, der normalt er vært på 'X Factor'. I hans fravær havde Lise Rønne i stedet indtaget rollen som vært på de store liveshows.

Stort forbillede

I aften er Melvin Kakooza gæst ved kronprinsessens fødselsdagsshow, hvilket han har glædet sig til. Kongehuset betyder nemlig meget for hans familie.

- Hun er et godt eksempel på det at komme fra et andet land og tilpasse sig vores traditioner, skik og interne traditioner. Hun har klaret det super godt og er et stort forbillede for mange, der kommer fra udlandet. Det er meget bemærkelsesværdig. Hun har været et stort forbillede for min familie, siger Melvin Kakooza.

Han har i dagens anledning lavet et indslag til fejringen.

- Jeg har forsøgt at ramme en humor, de forhåbentligt synes er sjov og forstår. Jeg tror godt, at de kan lide det, jeg har lavet. Det tager udgangspunkt i 'Helt sort', som jeg har lavet med min mor.