I slutningen af december kunne Bubber afsløre, at han havde ømme knæ.

Han havde nemlig været helt ned og ligge på et af dem juleaften for at fri til sin kæreste, Signe Rossing.

På Instagram afslører han, at hun sagde 'ja' til det helt store spørgsmål, og det betyder, at der er bryllup på vej for parret, der i april 2020 blev forældre til en lille dreng.

Præcis hvor og hvornår brylluppet skal finde sted, har parret endnu ikke helt på plads. Men de har nogle ideer.

- Det bliver i september....måske, sagde Bubber drilsk, da han sammen med Signe Rossing onsdag aften som de sidste ankom til premiere på filmen 'Tag min hånd'.

Vil prøve noget nyt

Inden parret forsvandt ind i biografmørke, nåede han også at fortælle, at han hælder til, at det skal være et klassisk kirkebryllup.

- Sådan et har jeg aldrig prøvet, sagde han.

Se hele interviewet med Bubber og Signe Rossing herover.

Det kommende ægtepar fandt sammen i 2019. Den gang afslørede Ekstra Bladet, at Bubber havde brudt med sin kone gennem 29 år, Christina Meyer Ibsen, og havde fundet sammen med Signe Rossing, som ventede hans barn.

Bubber har udover det nye fælles barn med Signe Rossing to døtre og en søn fra sit ægteskab med Christina Ibsen Meyer. Signe Rossing har også tre sønner i forvejen fra et tidligere forhold.