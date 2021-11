Rikke Gøransson er ved at være klar til at prøve kræfter med andet end 'Paradise Hotel', men afviser samtidig ikke, at hun tager en tur mere som vært for realityprogrammet

Er det slut med 'Paradise' for Rikke Gøransson, eller skal hun have en tur mere i værtsmanegen?

Det spørgsmål står stadig i det uvisse, selvom TV3 har annonceret, at der kommer en ny, men også anderledes, sæson af det populære realityformat.

Da Rikke Gøransson tirsdag troppede op til bogreception for Elisa Lykkes 'Fantasier', var hun selv vaklende på spørgsmålet. I den sæson, der vises netop nu, er det nemlig Olivia Salo og Emil Olsen, der styrer slagets gang.

- Hvordan har det været at se sæson 18, hvor det for første gang i Gud ved hvor mange år ikke har været dig som vært?

- Olivia (Salo, red.) spurgte mig om det samme. Jeg så første afsnit og synes, de gør det skide godt, men så har jeg ikke fået set mere.

- Hvordan kan det være?

- Fordi jeg har lavet det i 15 år. Så jeg tænker, at jeg nok godt kan gætte, hvad det handler om, og jeg har mange andre ting, jeg ser og læser. Som jeg sagde til Olivia, har det ikke noget med hende at gøre. Jeg får heller ikke altid set mine egne sæsoner. Men jeg har hørt, at det er gået godt, siger Rikke Gøransson, der samtidig ikke lægger skjul på, at det måske er på tide at prøve noget nyt.

- Vil du være klar på at lave mere, hvis muligheden opstår?

- Måske. Det er 15 år, jeg har lavet det. Muligheden er der, men jeg er også sulten efter snart at lave noget andet. Vi må se. Det bliver snart afgjort, og så skal jeg nok stoppe med at være så hemmelighedsfuld, smiler hun.

