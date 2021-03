Tilbage i oktober 2020 kunne fodboldværten Signe Vadgaard og konen Cathrine Gjørtsvang Vadgaard juble over, at de kunne tælle endnu en spiller på hjemmebanen.

Signe Vadgaard fødte en sund og rask lille pige, og dermed kunne parret endelig kalde sig forældre for første gang.

Men vejen til få den lille guldklump i armene var lang og sej. Det fortæller Signe Vadgaard i Mattias Hundebølls podcast 'Fårking far'.

Ikke 'konventionelt'

Parret begyndte nemlig tilbage i 2017 på at få et barn. De to kvinder besluttede at forsøge med en sæddoner, hvilket krævede lidt mere, end de havde regnet med.

- Det tog os lige knapt tre år før vi blev gravide med Lucca. Jeg er sikker på, at det også kan tage lang tid, hvis man forsøger på 'konventionel' vis, men her er det lidt en anden måde at starte på, fortæller 37-årige Signe Vadgaard til Ekstra Bladet.

De havde første indledende samtale med lægerne i december 2017, men det skulle vise sig ikke at være uden komplikationer.

- Inden vi gik i gang, sikrede lægerne, at der var styr på mig. Derfor blev jeg undersøgt, hvor de fandt ud af, at jeg havde en polyp på den ene æggeleder. Den skulle opereres væk inden, vi kunne forsøge at inseminere, fortæller hun.

Forsøgte forgæves

Parret forsøgte flere gange forgæves, og derfor endte det med, at de kom ud i IVF-behandling, altså at befrugte ægget i et reagensglas.

De betød, at Signe hver dag måtte stikke sig i maven med hormoner.

- Jeg måtte få hjælp af Cathrine. Jeg kunne slet ikke finde ud af det til at starte med - jeg er så dårlig til nåle. Men jeg kunne jo ikke have hende med over alt, så jeg blev nødt til at tage mig sammen og lære det, lyder det.

Hormonbehandlingen påvirkede dagligdagen, ikke på grund af de mange flere hormoner i kroppen, men fordi det skulle indsprøjtes præcist på klokkeslet.

Stak sig selv i byen

- Jeg var ude en aften, hvor jeg sad på et toilet i Kødbyen og stak mig selv. Det er bare forkert på så mange måder. Og jeg havde det med på arbejde, hvor jeg sad på et toilet på et stadion og skulle indsprøjte det, så det var svært, fortæller hun ærligt.

- Det var en proces, som vi ikke fortalte så mange om, fordi jeg skulle skjule det. Derfor var det nok nærmere det, som påvirkede med. Hele praktikken i det tyngede lidt, men det var så dejligt, da det endelig lykkedes.

Har været et tabu

Men derfor vil Signe Vadgaard også gerne dele parrets historie, for de er langt fra de eneste, som får børn på denne måde.

- Jeg tror, at vi skal vende os til, at når der bliver talt børn, så er det ikke bare i ægtesengen, at det sker, for der er virkelig mange, som skal have hjælp til det efterhånden.

- Det er fedt, at det er ved at blive en mere normal ting i samtalen at tale om, for det har jo i hvert fald været meget tabubelagt for mange kvinder, mener hun.