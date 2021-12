Et ord har fået særlig opmærksomhed, siden ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, tirsdag brød tavsheden og talte ud i Berlingske efter dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' - nemlig ordet 'fuckability'.

I interviewet med Berlingske indrømmer Dyrby, at det er et ord, han og andre har brugt om kvindelige ansatte i hans tid på TV 2.

- Der snakkede man om fuckability-factor, og TV 2 arbejdede meget tæt sammen med CNN, og jeg ved, at DR også brugte det begreb, BBC brugte det. Og når man bringer det frem i dag, tænker man: Av, hvor vildt. Og det er jo også vildt. Jeg så det ikke dengang overhovedet, siger Michael Dyrby til Berlingske.

Mandy Bhandal Jensen, der i dag er redaktør på TV 2 News, arbejdede for BBC fra 1996 til 2006. I den periode var hun blandt andet redaktør på programmerne UK Today, 24-timers kanalen BBC News Channel, BBC 1 Newsround og BBC 3 News.

Hun afviser kraftigt Dyrbys påstand om, at kvindelige værter på BBC blev målt på deres 'fuckability'. Det sker i et interview med Journalisten.

- Det er decideret løgn. Aldrig nogensinde. Nyhedsværter var på tv, fordi de var dygtige, og fordi de havde evnerne til at forklare komplicerede historier på en forståelig måde. Jeg var med til at finde værter på programmerne, jeg var redaktør på, og det var fuldstændig baseret på deres faglige kompetencer, siger Mandy Bhandal Jensen.

Michael Dyrby valgte at bryde tavsheden tirsdag aften. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

DR kan ikke genkende

Samtidig fortæller hun, at de i stedet udvalgte deres værter efter diversitet, og at de prioriterede, at der var værter fra forskellige baggrunde.

Hos DR kan Ulrik Haagerup, der var nyhedsdirektør hos DR i perioden 2007 til 2017 heller ikke genkende, at de skulle have brugt betegnelsen 'fuckability'.

Han fortæller til Journalisten, at de i DR kendte til begrebet som noget, man brugte på de amerikanske tv-stationer, og at de hos DR latterliggjorde det. Han fortæller samtidig, at han ikke har kendskab til, at det begreb skulle være blevet brugt i nogen som helst sammenhænge på DR.

Lisbeth Knudsen, der tidligre var nyhedsdirektør på DR, er også gået til tasterne på Twitter, hvor hun afviser, at de skulle have brugt termen 'fuckability' i hendes tid på kanalen.

'Det kan jeg forsikre dig om, at jeg ikke gjorde. Det er et nedladende og usmageligt udtryk. Vores DR-kriterier for valg af værter var: Høj troværdighed, journalistisk integritet og gerne professionel karisma. Fremtoningen skulle ikke stjæle billedet fra formidlingen af nyhederne', skriver hun i et tweet.

Lisbeth Knudsen afviser, at 'fuckability' blev brugt i hendes tid på DR. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har i mange dage forsøgt at få et interview med Michael Dyrby, men uden held.

Onsdag lykkedes det dog Ekstra Bladet at få ham til at stille op, og resultatet af det, kan du læse onsdag aften her på ekstrabladet.dk.

Her forholder Dyrby sig også til, at både Mandy Bhandal Jensen og Ulrik Haagerup har afvist, at de skulle have brugt begrebet 'fuckability' på DR eller BBC.