- Det er det hele værd

Kendis-kokken Dak Wichangoen, der er vært i den nye sæson af 'Masterchef', kunne for en måned siden stolt fortælle, at hun og kæresten Anders Gjørtler Jensen var blevet forældre for første gang.

Parrets lille datter, der har fået navnet Lily Gjørtler Wichangoen, kom til verden 11 dage før termin med en vægt på 2500 gram.

Selvom lykken er stor, så er det ikke altid som at svæve på en lyserød baby-sky, når man har et spædbarn i huset.

- Lige så dejlig hun er, lige så irriterende er hun jo også, og det er jo okay at sige. Og det er jo slet ikke ensbetydende med, at man ikke elsker sin baby. Det er jo helt okay at føle sådan også i korte perioder, fortæller Dak Wichangoen ærligt, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Lily er parrets første barn. Foto: Privat

Skærer i hjertet

Lille Lily har - som mange andre babyer - lidt problemer med maven, som gør, at hun skriger, når hun har ondt. Og det skærer i Daks nybagte moderhjerte hver eneste gang.

- Når man hører sin lille baby skrige, bliver man hurtigt panisk, så jeg tror, jeg har det ligesom mange andre mødre. Man gør det bedste, man kan, og forsøger at finde råd, der hvor man kan og prøver sig lidt frem med det hele.

Selvom Dak havde forventet, at rollen som mor ville blive hård, så havde hun ikke forestillet sig, at det ville blive hårdere end jobbet som køkkenchef.

- Jeg vidste, det ville blive hårdt. Selvfølgelig ville det det. Jeg har været vant til at arbejde virkelig lange dage og ikke rigtig sove, og det har været easy i forhold til det her. Jeg tror, at den der frustration ved, at der er så mange nye ting, og man famler lidt i blinde og prøver det bedste man kan, det er hårdt.

Selvom det er hårdt at blive mor, så er Dak ovenud lykkelig. Foto: Privat

En ting ved rollen som mor overraskede især Dak.

- Jeg havde ikke forestillet mig, hvor meget jeg skulle amme. Man er jo bare en madpakke, og man kan ikke lave andet end at sidde med de der patter ude, griner hun.

- Jeg kan virkelig komme til at føle mig som et kvæg.

Men alt er glemt og forladt, når Dak og Anders kigger på deres lille en.

- Det bedste var bare at få hende i sine arme og have hende. Så lige så snart, hun er faldet lidt til ro, så kan man bare sidde og kigge i flere timer på hende. Så har man jo glemt igen, hvor træls man lige har haft det. Og det er jo det hele værd, lyder det fra Dak.