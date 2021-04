- Det er dybt urimeligt

- Han bør frifindes.

Sådan lyder det fra Nicklas Bendtners forsvarsadvokat, Anja Velbæk Mouridsen, i kølvandet på, at Bendtner er blevet tiltalt for i alt syv forhold, der alle vedrører overtrædelse af færdselsloven, og derfor snart skal stå skoleret i Københavns Byret.

Her er Bendtner i fem forhold tiltalt for at køre uden førerret, mens to forhold handler om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Forsvarsadvokat Anja Velbæk Mouridsen - og Nicklas Bendtner selv - er dog uenige i Anklagemyndighedens udlægning af sagen, fortæller Mouridsen til Ekstra Bladet.

- Det her er et spørgsmål om fortolkning af de regler, der regulerer området, lyder det fra Anja Velbæk Mouridsen, der fortsætter:

- Jeg er uenig i den måde, Anklagemyndigheden fortolker reglerne på, og derfor skal det prøves ved retten.

Lovovertrædelser I 2009 smadrede Bendtner sin Aston Martin, da han kørte galt på vej til træning. I 2011 kørte han for stærkt og endte med at få frakendt sit kørekort i 56 dage. Det kostede også en bøde på cirka 5800 kroner. 2012 stod på endnu tre trafikale lovovertrædelser, der endte med at koste 46.000 i bøder og sagsomkostninger. Den danske fodboldspiller kom også i problemer i 2013, hvor han kørte med alkohol i blodet mod færdselsretningen på Gammel Strand. Han endte med frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 842.222. I 2018 blev Nicklas Bendtner anmeldt for vold mod en taxachauffør. Han blev siden sigtet efter voldsparagraf 244 i straffeloven. Taxachaufføren blev også sigtet efter samme paragraf. Bendtner blev dømt til 50 dages ubetinget fængsel- han fik dog lov til at afsone dommen i sin lejlighed med fodlænke.

'Har gyldigt kørekort

Anja Velbæk Mouridsen er nemlig af den opfattelse, at Bendtner, der i dag er bosat i Danmark, hele tiden har haft et gyldigt kørekort.

- Min opfattelse er, at Nicklas har et gyldigt kørekort, som gør, at han har ret til at køre i Danmark. Men det er anklagemyndigheden uenig i. Der er tale om yderst komplicerede regler og samspillet mellem dansk ret og EU-retten, siger hun og fortsætter:

- Men vi mener, at Nicklas bør frifindes, fordi han har et gyldigt engelsk kørekort, og det bør man anerkende her i Danmark. Andet er dybt urimeligt, for Nicklas har ikke gjort noget forkert. Det her er udelukkende jura og handler om, hvordan man tolker reglerne.

Ifølge Anja Velbæk Mouridsen vil hun og Bendtner anke dommen, hvis sagen 27. april ikke falder ud til deres fordel.

- Det er min opfattelse, at anklagemyndigheden har givet udtryk for, at de vil anke til landsretten, hvis det ikke falder til deres fordel, og det samme vil vi.

Det siger Færdselsstyrelsen om kørekort fra Storbritannien Efter brexit er Storbritannien ikke længere omfattet af EU's regler im gensidig anerkendelse af kørekort.



Hvis man opholder sig midlertidigt i Danmark, er det muligt at bruge sit britiske kørekort, da det i Danmark er bestemt, at kørekort, som er udfærdiget med latinske bogstaver, eller som er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk, kan bruges til kørsel i Danmark.



Det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis man kører i et andet EU-land end Danmark, kan det blive nødvendigt at erhverve et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort.



Hvis man har et kørekort udstedt i Storbritannien og er bosat i Danmark, vil det være nødvendigt at ombytte kørekortet. Det er tilladt at køre på sit britiske kørekort indtil 180 dage efter 1. januar 2021 eller indtil 180 dage fra den dag, man får bopæl i Danmark. Kilde: Færdselsstyrelsen

- Hvordan forholder Nicklas sig til alt det her?

- Han lægger sig op ad det, jeg siger, og så afventer han, at sagen bliver prøvet ved retten. Jeg er af den overbevisning, at han bør frifindes, og det samme er Nicklas.

Anja Velbæk Mouridsen fortæller, at Bendtner erkender de to forhold, der handler om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne, og at han har meddelt det til anklagemyndigheden.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Nicklas Bendtner.

Flere forhold

Bendtner er ifølge anklageskriftet i fem forhold tiltalt for at køre uden gyldigt kørekort, mens to forhold handler om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Da fartovertrædelserne fandt sted, havde Bendtner ifølge anklagemyndigheden ikke en gyldig førerret.



Ifølge politiet fandt første lovovertrædelse sted 9. juni 2020, hvor Bendtner angiveligt kørte uden kørekort på Nørre Allé i København.

Samtidig overskred han ifølge politiet fartgrænsen ved at køre 58 kilometer i timen i et område, hvor fartgrænsen var på 50 kilometer i timen.

Kort efter havnede Bendtner atter i problemer, da han ifølge politiet drønede afsted på Helsingørmotorvejen med 157 kilometer i timen på en strækning, hvor man kun må køre 110 kilometer i timen.

Anklagemyndigheden kræver, at Bendtner får en bødestraf, når sagen begynder i Københavns Byret 27. april, ligesom de er af den overbevisning, at hans Porsche Taycan Turbo S, der har en værdi af omkring to millioner kroner, skal konfiskeres.