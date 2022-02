- Det er fucked up

De fleste kender nok udfordringerne, når det skal renoveres.

Sofie Linde og manden Joachim er i hvert fald slet ikke i tvivl om, at det er virkelig hårdt.

Det fortalte tv-værten til den fremmødte presse ved premieren på 'Vildmænd' i Imperial.

- Det går godt, men det er bare fucked up at renovere et hus, lød det fra Sofie Linde.

Sofie og Joachim har købt en ældre villa i Snøde på Langeland, som har stået tomt i flere år.

Der er derfor en masse at gøre i den 220 kvadratmeter store villa.

- Vi er langtfra færdige, men det har været sjovt, lyder det glad fra Sofie, der alligevel har skullet jonglere med hus og to små børn, mens renoveringen står på.

- Jeg tænkte, du er jo manisk, hvad tænker du på, du har et lille barn.

Slet ikke færdigt

Derfor går der da også lidt tid, før huset er indflytningsklart.

- Det er et evighedsprojekt. Jeg troede, at vi ville være færdige for længst, men vi har et rum, der er færdigt.

Sofie og Joachims renovering er blevet til et tv-program, der er på vej til danskerne.

Programmet er endnu ikke færdigt, og der er derfor heller ikke en premieredato på trapperne.

- Der er en skitse til program et, kunne Sofie Linde afsløre.

Sofie Linde er lige nu aktuel som vært på 'X Factor'.