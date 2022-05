Stephanie Siguenza, der blev danmarkskendt i 'Årgang 0', giver ikke meget for kropsidealer og har lært at hvile i sin egen krop

- Jeg har det godt, men jeg gør også alt lige nu for at tabe mig.

Sådan lød det i 2019 fra 'Årgang 0'-stjernen Stephanie Siguenza til Ekstra Bladet, men siden har meget ændret sig.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber ved 'Let røven' - et støttearrangement til fordel for kampen mod prostatakræft. I dag har tv-stjernen nemlig accepteret, hvordan hun ser ud og sender en syngende lussing til de kropsidealer, hun mener findes.

- Jeg er nået til et punkt, hvor jeg tænker, at det ikke er noget, jeg vil tvinge igennem, siger hun om sit daværende vægttabsforløb.

I stedet fokuserer hun på at hvile i, hvordan hun ser ud, og hvem hun er.

- Jeg har bare fokus på, at jeg har det godt. Jeg synes, at nogle af de standarder, man skal leve op til nu til dags, det er fuldstændigt hul i hovedet, siger hun og tilføjer:

- Man bliver træt af at skulle prøve at leve op til noget, man ikke rigtig er. Nu gør jeg, hvad jeg har lyst til og tager det på, som jeg har lyst til. Jeg synes, det er hårdt at anstrenge sig for at leve op til noget, man ikke kan se sig selv i.

Fuck de standarder

Stephanie Siguenza, der tidligere på året kunne fortælle, at hun var blevet gift med kæresten Jeff, mener, det er problematisk, hvis man skal leve op til kropsidealer, da alle er bygget forskelligt, hvilket hun mener, at vi skal kunne rumme.

- Fuck de standarder og hvordan folk vil have, man skal se ud. Man ser ud, som man gør, og man er formet og bygget, som man er. Lev og hav det godt med dig selv i stedet for at fokusere på, hvordan alle andre vil have, at du skal være, lyder opråbet.

Med det på plads kunne Stephanie Siguenza også løfte lidt af sløret for fremtidsdrømmene. For med en ring på fingeren er hun snart klar til at kunne kalde sig mor, og det må gerne ske i en ung alder.

- I 2025 kunne jeg sagtens være klar på familieforøgelse, men nu tager vi den lige med ro. I start-25 skulle jeg forhåbentlig gerne være færdig med min uddannelse, og så må man se, hvad der sker, siger hun med et smil.