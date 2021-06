Philip May har endnu ikke helt vænnet sig til alle de opgaver, der følger med rollen som far

For få måneder siden blev Philip Mays liv vendt op og ned, da han og hans kæreste, Simone Hvenegaard, blev forældre til sønnen Vilmar.

Og den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager har endnu ikke helt vænnet sig til det hårde arbejde, der følger med rollen som far.

Det fortalte han onsdag, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til Reality Awards.

- Jeg synes, det er hårdt. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt, men det her er rigtig, rigtig, rigtig hårdt! Det er helt sindssygt, sagde han.

- Hvad er det, der er så hårdt?

- At man nonstop skal passe et barn, give ham mad, få ham til at sove og dække hans behov, det er rigtig hårdt. Man får ikke sin søvn, der er gråd og stress, men man tænker også hele tiden, at det nok skal blive bedre, siger han, men understreger da også, at det er det hele værd.

Philip May var taget til Reality Awards uden kæresten Simone, der var blevet hjemme hos deres søn, Vilmar. Foto: Anthon Unger

Tager tid

Rollen som forældre har også gjort lidt ved Philip og Simones forhold, som de ikke helt har haft tid til at prioritere på samme måde, som de gerne ville.

- Det har udviklet sig sådan, at vi er blevet tættere på mange områder, men der er selvfølgelig også nogle områder, hvor vi er faldet lidt fra hinanden, fordi der er så meget kærlighed, man skal give til det her barn, og man har bare ikke evig omsorg, sagde Philip May og fortsatte:

- Så vi skal lige finde hinanden som kærester, og det tager bare lidt tid, og det ved vi også begge to.

Der var godt gang i den til Reality Awards onsdag, hvor der foruden prisuddeling var både slåskamp og drama. Du kan se hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.