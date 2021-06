Onsdag aften løber årets Reality Awards, hvor hele reality-Danmark melder deres ankomst, af stablen på Docken i København. Det sker, efter arrangøren Kit Nielsen hele to gange har været nødt til at udskyde begivenheden som konsekvens af coronavirus.

Derfor bliver Reality Awards i år da også ganske anderledes.

Kun 500 gæster bliver lukket ind, mens der er taget en lang række coronatiltag, der sætter begrænsninger for gæsterne.

Onsdag kom regeringen dog med en ny udmelding om en yderligere genåbning af samfundet, der blandt andet betyder, at man til arrangementer må være op til 2000 mennesker, såfremt de kan fremvise et gyldigt coronapas.

Og selvom Kit Nielsen byder den ændring velkommen, så kommer den alt for sent, understreger hun.

- Det er helt hul i hovedet, at de her nye tiltag kommer så sent. Jeg kan ikke nå at lave noget om, så på den måde kommer det ikke til at ændre noget for Reality Awards. Vi kører stadig corona setup, lyder det fra Kit Nielsen.

- Men til trods for det er jeg selvfølgelig glad for, at restriktionerne bliver lempet. Jeg kan bare personligt ikke nå at ændre på vores setup, og vi har for eksempel fået lavet 500 mundbind, som vi ikke behøver at bruge alligevel, lyder det fra Kit Nielsen.

Kit Nielsen glæder sig meget til Reality Awards, som hun har måttet udskyde ad flere omgange. Foto: Ekstra Bladet

Mange tiltag

Til arrangementet kommer der til at være 500 siddende gæster, som er placeret med de gældende afstandskrav, mens baren er afskaffet.

- Vi har lavet mange tiltag for at imødekomme myndighedernes restriktioner. Blandt andet kommer der ikke til at være en efterfest, og der er ikke en bar, man kan gå op i, som der plejer at være. I stedet vil der være drikkevarer på bordet og bordservering, som er en ekstra foranstaltning, vi har taget, så man ikke skal rejse sig så meget.

Ifølge Kit Nielsen skal gæsterne så vidt muligt holde sig til deres egne borde under arrangementet, og selvom hun erkender, at Reality Awards ofte godt kan blive ganske vild, tror hun på, at coronarestriktionerne nok skal blive overholdt.

- Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne, siger hun til spørgsmålet om, hvorvidt det bliver muligt at styre gæsterne, og fortsætter:

- Der er blevet ansat ekstra vagter og hjælpere i år, som skal sikre, at det hele går, som det skal. Blandt andet to vagter, der skal stå og tjekke coronapas, siger Kit Nielsen.

Det plejer bestemt ikke at gå stille for sig under Reality Awards. Foto: Anthon Unger

- Så du kan garantere, at man ikke kommer ind, hvis man ikke har et coronapas, også selvom man eksempelvis har en rolle i showet?

- Ja. Det kommer vi til at gå meget op i, og man kommer først til at kunne blive vist ind, når man har vist sit coronapas, og vi har lavet plan a og plan b og c, så vi har backup klar, hvis der er nogen, der bliver smittet inden eller skal i isolation, siger Kit Nielsen, der glæder sig til endelig at kunne afvikle Reality Awards efter flere udskydelser.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er ottende år, hvor vi kører det, men alligevel har jeg aldrig været så nervøs, som jeg er denne her gang. For corona er en dark horse, som jeg ikke kan styre. Men jeg håber og tror på, at det nok skal blive rigtig godt.

