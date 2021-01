Sidsel Borg, der er aktuel i den seneste sæson af 'Ex on the Beach', som lige nu kan ses på Dplay, har de seneste år deltaget i en lang række realityprogrammer.

Men det skal nu være slut med at boltre sig og feste foran kameraerne i sydens sol.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det seneste program af 'Ex on the Beach' bliver det sidste, man ser til hende. Hun er nemlig færdig med egne ord 'helt færdig med reality-tv'.

- Jeg er et andet sted i mit liv nu, så jeg synes ikke, at det passer ind i mit liv længere. Det er helt slut med det nu, siger hun og fortsætter:

- Jeg studerer på universitet på fuld tid lige nu, og jeg har fået en kæreste. Så det harmonerer ikke så godt længere, siger hun videre.

Ifølge Sidsel Borg er lysten der simpelthen heller ikke længere.

- Jeg føler ikke, at den er der mere indeni, siger hun.

Sidsel Borg har flere gange medvirket i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Kedede sig

Under den seneste sæson af 'Ex on the Beach' lagde Sidsel Borg ikke skjul på, at hun ikke trivedes i villaen i Vedbæk, hvor programmet blev optaget grundet coronapandemien.

- Jeg kunne godt mærke, at det var helt anderledes for mig denne gang. Jeg har forandret mig meget den seneste tid, og jeg syntes simpelthen, det var kedeligt at være derinde, siger hun og fortsætter:

- De samtaler, vi havde derinde, interesserede mig ikke, og jeg kedede mig og var ked af det, fordi jeg ikke syntes, det var sjovt at være der. Samtidig skete der mange ting, der handlede om de andre, og ikke så mange ting, der handlede om mig, og der var ingen fyre, der følte, jeg var tiltrækkende og omvendt, og samtidig havde jeg heller ikke den bedste kemi med pigerne.

Derfor var Sidsel Borg også glad, da tabletten bad hende om at pakke sine ting og forlade programmet.

- Jeg havde selv bedt om at komme hjem, så jeg blev rigtig glad, og efter det stod det klart, at det var dét for mig.

Selvom Sidsel Borg er færdig med at lave reality, kan hun ikke afvise, at man igen vil se hende på skærmen i fremtiden.

- Det kan godt være, jeg vil lave mere tv. Men så skal det være i et format, der passer bedre til mig, hvor det ikke er reality, siger hun og understreger, at hun dog ikke fortryder sin deltagelse i 'Ex on the Beach'.

- Jeg fortryder ikke. Det var stadig en oplevelse, og jeg har været meget glad for at være med i programmet, siger Borg, der til daglig læser kinastudier på Københavns Universitet.

