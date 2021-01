- Det er helt vanvittigt

Jes Dorph-Petersen har de seneste dage valgt at tale åbent om de to sager om seksuelle krænkelser, som forleden kostede ham jobbet som vært på TV2's kanaler.

Det har han blandt andet gjort på Facebook, i 'Aftenshowet' og i Ekstra Bladet.

I den forbindelse har den nu tidligere TV2-vært valgt at gå til modangreb ved blandt andet at kritisere TV2's håndtering af sagen, den eksterne advokatundersøgelse og samtidig blandt andet afvise anklagen om at skulle have tiltvunget sig sex hos en kvinde, der på daværende tidspunkt var journalistpraktikant.

Siden er det væltet ind med støtter til Jes Dorph-Petersen - blandt kolleger og på sociale medier, hvor der tilmed er opstået flere støttegrupper, der proklamerer, at de støtter Jes Dorph-Petersen. En sådan gruppe på Facebook har i skrivende stund flere tusinde støtter.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Og spørger man William Atak, der er kommunikationsekspert med stor viden om shitstorms, har Jes Dorph-Petersen valgt en klog, men også farlig kommunikationsstrategi.

- Jes går til angreb og taler åbent om det hele, og det kan ende med at være farligt. For en af grundene til, at han får så meget medhold lige nu, er, at kvinderne, som har anklaget ham for de her ting, er anonyme og ikke står frem, og dermed kan folk ikke identificere sig på samme måde med dem, siger han og fortsætter:

- Når der ikke er ansigt på dem, giver det Dorph en større mulighed for at skabe et ambassadørskab, hvor folk støtter op om ham. For Jes Dorph har et ekstraordinært stærkt kort på hånden i kraft af, at han er Jes Dorph, siger han og supplerer:

- Han er jo hele Danmarks kæledægge, han er så folkelig, som man overhovedet kan være, og derfor formår han at skabe stor sympati, selvom det er meget alvorlige sager. Når han går ud og siger noget og afviser de her anklager, så bliver folk derude bakket op i deres antagelser om ham: At 'det ville Jes aldrig kunne finde på', og lige nu er der ikke mange til at udfordre den antagelse.

I december stoppede TV2-vært Jens Gaardbo også på TV2 som konsekvens af en intern undersøgelse om sexisme. Foto: Mogens Flindt

'Kan være farligt'

Ifølge William Atak kommer den fremgangsmåde dog også med en stor risiko.

- Det kan være farligt og i den grad give bagslag for Jes Dorph og hans kommunikation, hvis de her kvinder, som man må formode er dygtige kommunikatører som journalister, står frem og fortæller deres historie og kan modsige hans fortælling, siger han og fortsætter:

- Og det værste, der kan ske for Dorph er jo, hvis flere træder frem og fortæller, at de også har haft problemer med ham. Så begynder det at knække. For Jes har formået at skabe en stor grad af sympati, men det vil hurtigt kunne vende.

William Atak fortæller, at det for ham ikke er overraskende, at folkestemningen lige nu er i Dorphs favør.

Atak mener, at Jes Dorph har klaret sin krisekommunikation fremragende. Foto: Wiliam Atak

- Han er ekstremt dygtig kommunikatør, for han går ud og taler åbent om det og tager afstand fra det, og på den måde har han faktisk formået at skabe en lovestorm frem for en shitstorm, siger han og fortsætter:

- Der er flere store scenekendte folk, der har knækket nakken på den her slags sager og er endt med at blive slagtet. Så det er ekstremt vanvittigt, at Jes har formået det her. Sexismesagen har jo opbakning fra de fleste kvinder og også rigtig mange mænd, og nu kommer Jes Dorph og smadrer hele den vinkel, vi har på sexisme, fuldstændig, og han skaber en ubalance i tankegangen, hvor flere bliver skeptiske, og det kan han, fordi han er så god en kommunikatør og samtidig er så vellidt hos seerne. Fordi han er denne her charmerende, flotte mand, som alle godt kan lide.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

Ikke udspekuleret

- Tror du, det er et meget bevidst valg, at han går ud og går til modangreb på denne her måde?

- Han har ikke gjort det på en udspekuleret måde. Det er jeg overbevist om. Jeg er overbevist om, at han tror på, hvad han selv siger. Men han er en dygtig kommunikatør, og han er professionel, så på den måde er det ikke indøvet. Det ligger på rygraden, og jeg er sikker på, at hvis du vækkede ham midt om natten i et angreb fra en journalist, ville han være klar, siger Atak og fortsætter:

- Men dermed ikke sagt, at der ikke er lagt strategi, for det er der. Jeg tror for eksempel, at han har lyst til at skrige alle ind i hovedet lige nu og fortælle sin historie, men han holder igen, fordi han ved, at det er nødvendigt.

Ifølge William Atak ser han derfor heller ikke Dorphs exit fra TV2 som hans endeligt i mediebranchen.

- Han har jo formået at få det vendt til sin fordel lige nu. Det kan hurtigt vende, men jeg tror ikke, der går lang tid, før vi ser ham i et nyt job i mediebranchen. Jeg er overbevist om, at folk står i kø for at få ham på krogen på trods af det her, og det har hans kommunikation selvfølgelig været med til at sørge for.