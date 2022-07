Det er hendes største svaghed

Michèle Bellaiche har en stor svaghed, som mange danskere muligvis kender til.

I et større interview med B.T. fortæller den velkendte tv-vært blandt andet om, hvilke karaktertræk hun holder mest af, og hvad hun har fortrudt.

Men i interviewet bliver værten også spurgt ind til sin største svaghed, og det handler om orienteringen.

- Det er helt sikkert, at jeg vitterligt ikke har orienteringssans. Det har altid været et problem for mig. Derfor synes jeg, at gps’en er Guds gave til menneskeheden inden for materielle goder, fortæller Michèle Bellaiche og understreger:

- Jeg kan slet ikke orientere mig uden. Jeg er heller ikke særlig god til at genkende ansigter – måske det hænger sammen?

Michèle Bellaiche er tilbage som fast vært på TV 2 igen. Foto: Jonas Olufson

Fast vært igen

Tilbage i 2018 fortalte Michèle Bellaiche, at hun stoppede på TV 2 og ikke længere skulle vært vært på 'Go' aften Danmark, hvor hun ellers havde siddet i værtsstolen i 11 år.

- Årsagen er simpel: Jeg har en stærk lyst til at blive mere fri og kaste mig ud i nye udfordringer og samarbejder og få tid til at gøre noget ved de ideer, der konstant presser på i mit hoved for at få lov til at udfolde sig, lød det først fra Bellaiche.

Ekstra Bladet mødte værten i slutningen af marts til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel, hvor hun fortalte, at hun atter var blevet fastansat på TV 2, efter kollegaen Puk Elgård stoppede på 'Go' morgen Danmark'.

- Jeg har haft rigtig travlt, for jeg er jo startet fast på 'Go' morgen' i weekenderne. Jeg afløser Puk, efter hun stoppede, lød det fra en glad Bellaiche til Ekstra Bladet.

Bellaiche er igen tilbage som fast vært på TV 2. Video: Nanna Bay

