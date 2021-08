- Det er ikke sidste gang

Den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager, Jeppe Risager poserer på Instagram i en specialdesignet kjole i en god sags tjeneste

'En kjole er bare en kjole' hedder det projekt, som Jeppe Risager har været med i. Det er multikunstneren Irvin Von Beckovic, der står bag ideen om at smide en flok mænd i kjoler, både for at provokere, men også for at samle penge ind til en god sag.

- Jeg blev kontaktet, og spurgt om jeg ville være model til det her projekt, og det sagde jeg selvfølgelig ja til, fortæller Jeppe Risager til Ekstra Bladet.

På Instagram kan man se billedet af Jeppe Risager, der poserer i kjolen, som er blevet lavet af ud hans egne farverige skjorter.

- Det er blevet taget rigtig godt imod af mine venner og familie. Der er selvfølgelig altid nogen dumsmarte kommentarer, når jeg har kjole på, men det tager jeg bare med et smil.

Kjolerne blev lørdag formiddag sat på auktion, og alt overskuddet går til børnenes kontor. Da Ekstra Bladet snakkede med Jeppe, var hans kjole endnu ikke blevet solgt, og det højeste bud var et stykke over 1.000 kroner.

Det sker nok igen

Jeppe Risager er efterhånden kendt for at udfordre sig selv og den almene mode hos mænd. Han er nemlig dukket op i både kjole og nederdel til diverse arrangementer, og han afviser ikke, at det sker igen.

- Det kan sagtens ske, at jeg kommer til at møde op i kjole igen. Det er jo selvfølgelig ikke hverdagstøjet, men når der er nogen specielle arrangementer kan jeg godt lide at skille mig lidt ud.

Jeppe Risager vandt tidligere på året 'Årets mandlige reality-deltager', og til netop reality awards var den populære jyde mødt op i kjole.