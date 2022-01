Det gik nok ikke manges næse forbi, da den mangeårige 'X Factor'-dommer Thomas Blachman for åben skærm til Zulu Awards i efteråret proklamerede, at han ville 'knalde' den unge rapper Tessa, mens hans 'X Factor'-kollega Martin Jensen stod ved hans side og febrilsk forsøgte at vriste mikrofonen ud af hånden på ham.

Siden har der været tavshed fra Tessa, der ikke har kommenteret optrinnet, men tirsdag brød hun tavsheden og svarede tilbage i en rap på sin Instagram-profil.

Her langede hun blandt andet ud efter Blachman og forklarede, at hun aldrig har modtaget den undskyldning, som Blachman tidligere har forklaret blandt andet Ekstra Bladet, at han har sendt til hende.

Blachman har dog siden over for B.T. fremvist screenshots af, at han har sendt hende en undskyldning, mens Tessa på Instagram ligeledes har vist screenshots af, at hun aldrig har modtaget en undskyldning.

Martin Jensen tager ikke Tessas rap alt for seriøst. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er en joke

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Blachman om sagen, men han har afvist at stille op til interview.

Mere åbenmundet er hans kollega Martin Jensen, som var med Blachman på scenen til Zulu Awards, dog.

Han gør det dog klart over for Ekstra Bladet, at han hverken tager Tessas rap eller Blachmans tale for seriøst.

- Jeg holder meget af Tessa. Men marketing er marketing, og det kan man jo vælge at gøre på mange måder. Men jeg er meget overbevist om, at der ikke er noget dybere i det her for nogen af dem, siger han og fortsætter med at fortælle, at han derfor er overbevist om, at man skal tage det hele med et gran salt.

- Jeg tænker, at det er jo en joke. At det skal tages med et gran salt, og det tror jeg, at de begge gør. Så jeg tror ikke, der er noget større drama der.

Det gik ikke helt efter planen, da Thomas Blachman holdt tale til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Har sagt undskyld'

Martin Jensen fortæller samtidig, at han har talt med Blachman om episoden flere gange, og at Blachman flere gange har fortalt ham, at han har sagt undskyld til Tessa.

- Han har sagt, at han har sagt undskyld, og at det var noget værre noget, han har rodet sig ud i. Det må man så tolke, som man vil, og jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg tager det hele med et gran salt, og det ved jeg også, at Blachman gør, siger han med et grin og fortsætter:

- Men jeg gjorde mit allerbedste for at stoppe ham på scenen. Jeg vidste ikke, at det ville gå så galt, før han åbnede munden, men så gik det også galt, griner han.

Martin Jensen selv får da også en hilsen med på vejen i Tessas rap, hvor hun blandt andet synger, at 'oldefar vil bolle Martin Jensen' med henvisning til, at prisen for 'årets par', som Blachman og Martin Jensen vandt sammen til Zulu Awards, skulle stå på kaminen i deres fælles soveværelse, hvor de 'knalder hinanden i røven'.

- Ha ha. Det tager jeg også bare med et smil. Så har man da også prøvet at blive namedroppet af en rapper, siger han med et grin.