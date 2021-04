Mads Mikkelsen fortæller i et interview med mediet Vulture om en knap så god audition på 'Fantastic Four'

Selvom man har været skurken i en Bond-film, så er det ikke alle auditions efterfølgende, der er lige fede.

Det fortæller den kendte, dansk skuespiller i et stort interview med det amerikanske medie Vulture.

Efter successen som La Chiffre i Bond-filmen 'Casino Royale' fik den danske skuespiller nemlig mange tilbud om auditions med blandet succes.

- Noget af det var interessant, og andet var sådan, at du totalt mistede tilliden til dig selv som skuespiller, siger han i interviewet.

Især en audition på superheltefilmen 'Fantasitc Four' står frem i Mads Mikkelsens erindringer. Her skulle skuespilleren blandt andet lade som, han havde 25 meter lange arme, som er en heltenes superkrafter.

- Jeg finder det uhøfligt at spørge folk om at komme ind og sige en replik, imens man forstiller sig at have 25 meter lange arme, fortæller Mads Mikkelsen og tilføjer om den akavede situation:

- Det er lidt ydmygende.

I interviewet fortæller Mads Mikkelsen, der spiller hovedrollen i den Oscar-nominerede film 'Druk, også om den filosofi den 50-årige skuespiller har levet efter under sin karriere.

- Min tilgang til, hvad jeg laver i mit job, og måske også tilgangen til mit liv er, at alt, hvad jeg laver, er den vigtigste ting, jeg laver. Om det er et teaterstykke eller en film, er det den vigtigste ting.

