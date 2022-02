Mascha Vang undrer sig over hadske kommentarer under en artikel på Instagram om hendes aflyste ferieplaner, hvorfor hun også efterlyser en ordentlig tone på især sociale medier

Lørdag kunne Ekstra Bladet berette, at Mascha Vang har haft det hårdt på det seneste, efter hendes ferieplaner gik i vasken grundet sygdom.

Det er dog ikke alle, der har sympati med realitystjernen.

I en story på Instagram deler 42-årige Vang således et billede af nogle af de reaktioner, der er tikket ind i kommentartråden under en artikel om hendes aflyste ferieplaner.

'Egoistisk tøs', 'Pivskid' og 'Spoleret hele to ferier!! Jeg må dø af grin' er blot nogle af de mange negative kommentarer, som man kan læse.

Selvom det ikke rører Mascha Vang, kan hun ikke lade være med at undre sig over folks sprogbrug, indrømmer hun over for Ekstra Bladet.

- Jeg undres rigtig meget over, at voksne mennesker kan finde på sådan noget. Ofte hører vi, at man skal have en ordentlig tone på nettet, og tit tror man, det er unge mennesker, der har en grim retorik, men det er simpelthen ikke min oplevelse på de sociale medier, siger hun og tilføjer:

- Det er nogle generationer, der er ældre end mig, der altid skal lufte deres negative meninger, og der er ofte flere negative kommentarer, end der er positive. Det er pinligt!

Mascha Vang og datteren Hollie Nolia Kiesa Vang. Foto: Jonas Olufson

Tv-personligheden er godt klar over, at mange andre også er hårdt ramt af ferieaflysninger og sygdom for tiden, men derfor har hun da stadig ret til at ærgre sig, påpeger hun.

- Jeg kan da godt ærgre mig over en ferie, selvom der er nogen andre, der har det værre, for nu er det her jo min virkelighed. Jeg kan ikke leve ud fra andres liv, og hvad de må leve med, fortæller Mascha.

Og til dem, der mener, at hun må finde sig i negativ feedback på sociale medier, fordi hun er en offentlig kendt person, har hun også et par ord med på vejen:

- Det er noget pjat at sige. Det har ikke noget at gøre med, om man er offentlig kendt eller ej. Det handler om, at sådan taler man ikke til andre mennesker.

- Der er ytringsfrihed ja, men det betyder sandelig ikke, at man behøver at ytre sig om alt. Det er almindelig opdragelse og pli ikke at komme med sure opstød. Hvad gavner det?, spørger Mascha Vang retorisk.