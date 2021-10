Søren Pape Poulsen understreger, at han ikke ønsker at indgå en dialog med Imad fra 'Luksusfælden'

- Hvis det havde været en dansker, havde der ikke været så meget debat, og så havde Pape ikke sagt sådan. Så de skal bare holde deres kæft. Hvis de vil tale med mig, må de kontakte mig personligt. Jeg tager meget gerne en snak og en dialog med dem. Men jeg gider ikke blive ved med at blive svinet til.

Sådan lyder det fra Imad, der tirsdag aften var med i 'Luksusfælden' på TV 3, til Ekstra Bladet.

Imads reaktion kommer, efter Søren Pape Poulsen onsdag gik til tasterne på Facebook og langede ud efter 'Luksusfælden'-deltageren, fordi han i programmet ikke ønskede at tage imod eksperternes tilbud om en jobsamtale som skraldemand til trods for, at han på daværende tidspunkt var på kontanthjælp.

Søren Pape Poulsen (K) giver dog ikke meget for Imads forklaring.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg siger: 'Pak det der offerkort væk'. Jeg er simpelthen så træt af det. Det er simpelthen forkasteligt at bruge offerkortet på den måde, siger han.

Intet at gøre med hudfarve

- Imad siger, at det her handler om, at han ikke er dansker. Hvad tænker du om det?

- Uanset hvilken farve man har, skal man arbejde for pengene, og at man trækker offerkortet på den måde, kan gøre mig meget vred. Stop det!, siger en bestemt Søren Pape og fortsætter:

- Det er simpelthen noget pjat at sige det. Jeg ville sige nøjagtigt det samme til Henning.

- Hvorfor er det her en vigtig debat for dig at gå ind i?

- Det her handler for mig om moral. Jeg synes ikke, det er i orden, at man har en indstilling til, at noget arbejde ikke er fint nok, når man ikke selv er i arbejde. Man skal arbejde, hvis man har mulighed for det, og hvis man er sund og rask, og det er han i den grad, siger Søren Pape Poulsen og fortsætter:

- Han kommer med nedladende udtalelser om et andet erhverv, men han har samtidig ikke noget imod, at de betaler hans kontanthjælp. Jeg synes simpelthen, det er ubegribeligt, at der er nogen, der bare kan sidde og få kontanthjælp på den måde, når de er i stand til at arbejde. Han er sund og rask, og det siger noget om, at der noget galt med velfærdssamfundet, når man kan sidde på sofaen og ikke lave noget som helst.

Ingen dialog

Søren Pape fortæller, at de af samme årsag lige nu diskuterer dimittendsatsen i Folketinget.

- Det er en principiel debat om, at vi skal bidrage, og vi skal gøre det med glæde. Det er det, der gør, at vi kan få hjælp fra sundhedsvæsenet og andre instanser, når vi har brug for det, siger han og tilføjer:

- Efter min mening skal det slet ikke være muligt at udnytte systemet på den måde.

Søren Pape Poulsen understreger samtidig, at han ikke har tænkt sig at tage imod Imads tilbud om dialog.

- Jeg skal i hvert fald ikke i dialog. Han skal bare i gang med at arbejde. Det andet er for dårligt, siger han og fortsætter:

- Jeg sviner ingen til (som Imad siger, red.). Han sætter selv bagdelen i klaskehøjde ved at medvirke i sådan et program, og han skal bare se at komme op og i tøjet.

