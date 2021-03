Det er slut

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er ikke længere et par

Forholdet mellem fodboldspiller Nicklas Bendtner og model Philine Roepstorff er fortid.

Det oplyser Philine Roepstorff på sin YouTube-kanal i en video med titlen 'Moving on' ifølge Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter presserådgiver for Philine Roepstorff Helle von Wildenrath Løvgreen bruddet.

- Det er fuldstændig korrekt, at de er gået fra hinanden, siger hun.

I videoen skriver Philine, at hun nu starter et nyt kapitel.

'Nogle gange går tingene ikke som planlagt. Og nogle gange er det svært at træffe det rigtige valg. Nicklas og jeg er gået fra hinanden,' skriver hun.

Hun oplyser, at hun er flyttet fra deres fælles hjem i Hørsholm, og i videoen ser man også, at hun går og pakker ud i den nye lejlighed til lyden af klavermusik og strygere.

'Jeg har besluttet at flytte ud af huset i forstæderne og ind i en lejlighed i midten af København. Jeg vil gerne vise jer det nye sted, hvorfra jeg vil lave endnu mere indhold. Her bygger jeg mit nye liv og håber på en lys fremtid,' skriver hun.

Bendtner og Philine har været on/off-kærester siden 2018, og man har kunnet følge forholdets op og nedture i programmet 'Bendter & Philine' på streamingkanalen discovery+.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff.