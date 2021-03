Der er ingen mænd i verden, der vil kunne forstå det - ever, mener Anna Seneca, der til maj bliver mor for første gang

Realityparret Oliver Erngart og Anna Seneca bliver snart forældre til deres første barn.

21. maj siger terminsdatoen, hvilket efterlader 11 uger tilbage, før knægten, der indtil nu hedder Mio, kommer til verden.

- Det er surrealistisk. En gang imellem kan det godt ramme os begge to, at det er lige om lidt, så kigger vi på hinanden og tænker 'shit'. Men i går fik vi det hjem, vi manglede - barnevogn, seng og sådan nogle ting, så nu er vi klar. Det gør også det hele lidt mere virkeligt, siger Anna Seneca, der mødte Oliver Erngart i tv-programmet 'Paradise Hotel'.

Afslører: Det skal han hedde

Det er først nu, hvor hun har ramt tredje trimester, at hun er begyndt at mærke til gener i forbindelse med graviditeten, som hun ellers betegner som 'nem'. Hun kan tælle på én hånd, hvor mange gange hun har haft kvalme, og det har aldrig været så slemt, at hun behøvede at kaste op.

- Jeg kan ikke gå så langt, som jeg plejede længere, det er kommet fra den ene dag til den anden, og jeg har også skullet vænne mig til, at min krop nu også tilhører en anden, men vi glæder os bare virkelig meget. Det er 100 procent glæde, og faktisk må tiden bare gerne gå nu, fortæller Anna Seneca, der mærker masser af liv i maven.

- Han er hele tiden aktiv. Det er surrealistisk, og der er ingen mænd i verden, der vil kunne forstå det - ever. Det er bare vildt.

Kæresten Oliver Erngart er også begyndt at tælle dagene til terminsdatoen.

- Jeg glæder mig ad helvedes til. Det bliver fedt at gå med barnevogn. Selvfølgelig er det også angstprovokerende at tænke på, at der kommer en 'mini-me' ud, og der bliver rigeligt at se til, men jeg glæder mig bare sindssygt meget til det nye forældreliv. Jeg mangler heller ikke nogen byture, kan man sige, siger han og fremhæver særligt én tanke, han lige skal vænne sig til:

- Vi har set og oplevet forældre på ferier med deres børn, og nu skal vi være forældrene. Den tanke er super underlig. Nu bliver det os, der er nogens mor og far.

Parret har fået ny lejlighed og rykker 1. juni til Roskilde, hvor Anna også skal føde på det lokale hospital. Drengen skal hedde Mio, medmindre han 'ligner noget helt andet, når han kommer ud'.