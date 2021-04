Når komedieserien 'Minkavlerne' har premiere på deres anden sæson, bliver Lars Lilholt at finde i rulleteksterne.

Men som skuespiller og ikke sanger.

Da Ekstra Bladet fanger Lars Lilholt over telefonen, fortæller han, at han fik rollen som Claus på en lidt uvant måde.

- Det er sgu meget simpelt. Forrige sommer var jeg i Svendborg, hvor jeg havde spillet turné. Så sad jeg på Hotel Svendborg og drak en øl, inden jeg skulle i seng. Så kom de der komikere væltende ind, siger Lars Lilholt og fortsætter:

- Så snakkede vi lidt, og jeg roste dem for deres 'Minkavlerne', det har jeg grinet meget af. Så sagde jeg til dem ’Hvis I kan finde en rolle til mig, så er jeg med’. Længere er den ikke.

Springer ud som skuespiller

Et stykke tid efter ringede telefonen, og Lars Lilholt blev præsenteret for rollen Claus, der er kyllingefarmer.

- Det var sjovt at prøve. I min rolle skulle jeg ikke spille meget skuespil. Jeg skulle bare være mig selv, være lidt sur. Det var hyggeligt, siger Lars Lilholt.

Og selvom Lars Lilholt ikke er vant til at spille skuespil, er han ikke afvisende over for at snuppe en sæson mere i komedieserien.

- Hvis de laver en sæson mere med en rolle til Claus, så er det fint for mig. Det vil jeg gerne være med til, siger Lars Lilholt.

Sidste år gav spillemanden udtryk for, at han ville miste 80 procent af sin årsindtægt efter aflysninger af sommerens mange festivaler, og da Ekstra Bladet spørger Lars Lilholt, om det er årsagen til hans medvirken i Minkavlerne, afviser han med det samme.

Aftalen om rollen som Claus blev lavet, før corona kom. Men samtidig fortæller Lars Lilholt, at hans forudsigelse holdt stik.

- Det er svære tider. Jeg har nok mistet omkring de 80 procent af min årsindtægt, siger Lars Lilholt.

Jeg glæder mig

Og det er ikke kun som skuespiller, Lars Lilholt snart udkommer. Han er nemlig aktuel med et nyt album 'Decameron'.

- Min nye plade er indspillet under corona. Sangene er skrevet under første nedlukning.

- Jeg glæder mig helt vildt til, at vi snart kan spille. Vi trænger til det. Jeg har et stort orkester, der også tripper for at komme i gang. Men jeg skal lige have banket rusten af stemmen igen, siger Lars Lilholt.

Sæson 2 af 'Minkavlerne', som kan ses på TV 2 Zulu fra mandag den 12. april.