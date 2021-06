Tanja Grunwald var for første gang på pladsen, som er opkaldt efter hendes far

Det var en rørt Tanja Grunwald, som troppede op til premieren på musicalen 'American Idiot' på Østre Gaswærk i København med sine sønner og svigerdatter.

Pladsen, hvor det gamle teater er placeret, blev nemlig i november 2020 omdøbt og opkaldt efter Tanja Grunwalds far, Morten Grunwald, som de fleste kender som Benny fra Olsen-banden.

Pladsen fik sit navn Morten Grunwalds Plads efter et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkendte at navngive pladsen foran teatret til ære for den folkekære skuespiller.

Det var første gang, at Tanja Grunwald så pladsen med sine egne øjne.

- Hans fine plads, der er kommet, lyder det fra Tanja Grunwald, da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på musicalen.

- Jeg har først lige været henne og se skiltet (med farens navn, red.), lød det rørt fra den 53-årige caster.

Har glædet sig

Og det var ikke helt tilfældigt, at netop pladsen foran det tidligere gasværk blev opkaldt efter Morten Grunwald. Han var nemlig en af initiativtagerne på at få omdannet det gamle gasværk til et teater og var ligeledes teatrets første direktør.

- Jeg har virkelig, virkelig glædet mig, og jeg har jo mine drenge med, så på den måde var det jo virkelig dejligt. Det er ikke så tit, at de er med, fortæller hun og refererer til, at drengene har glædet sig til at høre Green Days musik.

Morten Grunwald døde i 2018 efter et længere kræftforløb.

- Far ville godt have kunnet lide det. Det er synd, at han ikke er her, fortæller hun rørt.

Det har været en hård juni måned for familien, eftersom Tanja Grunwald mistede sin mor Lily Weiding 15. juni 2021.

- Hun var så tapper, hun var klar til det sidste, men hun ville af sted, og hun var overhoved ikke bange. Jeg var der, og det var jeg meget taknemmelig for. Det var meget fredfyldt, fortæller Tanja Grunwald.

Det var hendes ældste søn, Boris på 27 år, og svigerdatteren Mira, som passede Lily Weiding gennem fem måneder, indtil hun sov ind.

- Vi havde det bare sådan, at bare hun fik lov til at få fred, lyder det afklaret fra Tanja Grunwald.