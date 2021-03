Kendisfrisøren Dennis Knudsen er glad for, at han snart kan åbne sin frisørsalon, men han synes dog, at det gået alt for langsomt

Mandag blev den store genåbningsplan fremlagt, hvor blandt andet datoen for, hvornår de liberale erhverv endelig kunne åbne igen blev offentliggjort.

Mange danskere har nok håbet på, at de snart kunne komme til frisøren og få styr på corona-håret. Det kan vi fra 6. april, og det vækker glæde hos kendisfrisøren Dennis Knudsen, der dog samtidig er skuffet over, hvor længe der skulle gå inden han kunne åbne sin salon.

- Jeg synes, at det er rigtig dejligt, at der endelig er kommet dato på. Samtidig må jeg også sige, det er to måneder for sent. Jeg er ikke begejstret, fordi jeg synes, at politikerne har klaret det så dårligt, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Kunder skal kunne fremvise coronapas og bruge mundbind eller visir for at kunne besøge frisøren. Netop de krav mener Dennis Knudsen, man kunne havde taget i brug noget tidligere.

- For to måneder siden råbte jeg op til regeringen omkring negative test for kundebesøg, og det er så flot, at de finder ud af det nu. Jeg har ikke råbt om andet i lang tid. Personligt har jeg mistet 100.000 kroner om måneden. Det kunne have været undgået, hvis vi havde fået lov at åbne før, siger Dennis Knudsen

Dennis Knudsen kunne åbne sin salon i dag, hvis han måtte. Foto: Jens Dresling

Det er nonsens

Selve genåbningsplanen giver kendisfrisøren ikke meget for, Dennis Knudsen mener nemlig, at planen er alt for usikker i forhold til regeringens tidligere udmeldinger.

- Det er nonsens, at de laver en genåbningsplan med så lange udsigter, når Mette Frederiksen hele tiden har sagt, at det kommer an på, hvordan pandemien udvikler sig. Det ved vi jo ikke. siger kendisfrisøren og fortsætter:

- Hvis der kommer en tredje bølge, så kan vi risikere, at vi skal lukke salonen ned igen om 14 dage. Men vi kunne havde haft åbnet for to måneder siden og lavet en god indtjening, så kunne vi måske godt lukke en måned igen, hvis det var.

Dennis Knudsen er klar til at modtage de henvendelser, der kommer i løbet af dagen. Telefonerne er åbne fra kl. 10, og onlinesystemet er gjort klar til åbningsdagen 6. april, selvom Dennis Knudsen godt så, at de kunne åbne allerede i dag.

- Vi kunne jo åbne om en time, vi har været klar i to måneder.