- Det er ubehageligt

Vennerne flygter fra den voldtægtsdømte Teitur Skoubo, der tidligere på ugen blev idømt to og et halvt års fængsel i Retten i Odense. Derudover blev han pålagt at betale sagens omkostninger samt en tort-erstatning på 100.000 kroner til den forurettede.

En dom, han har anket til landsretten.

Siden retten fandt det bevist, at han voldtog en kvinde i Odense tilbage i november, har vennerne fra realitybranchen med hastige skridt vendt ham ryggen.

Blandt dem tæller hans nu tidligere gode veninde, Nadja Hansen. Da Ekstra Bladet møder hende til 'Let røven' - et støttearrangement til fordel for prostatakræft, er hun tydeligt påvirket, da samtalen drejer ind på Teitur.

- Jeg synes, det er træls, men jeg har ikke så meget at sige til det. Det er selvfølgelig ubehageligt. Det er supermærkeligt, men sådan er det jo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, indleder Nadja Hansen.

Teitur Skoubo var en af de mest populære realitystjerner herhjemme. Nu er han idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt. Foto: Anthon Unger

Ikke okay

- Det påvirker dig, virker det til?

- Ja, selvfølgelig gør det da det, når det er en, man har haft tæt inde på sig. Men selvfølgelig er vold og voldtægt ikke okay, og det er ikke noget, jeg støtter på nogen måde. Jeg har ikke selv været der og ved ikke, hvad der er sket. Jeg må bare stole på det danske retssystem. Men det er selvfølgelig ikke en rar situation for mig eller ham, siger hun.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager lægger sig på linje med veninden Anne Plejdrup. Hun udtalte til Se og Hør, at hun ikke havde tænkt sig at tage kontakt til den tidligere bedsteven igen. Samme holdning har Nadja Hansen.

- Kan du se ham i dit liv fremadrettet?

- Nej, jeg støtter ikke op om sådan noget. Overhovedet, lyder det fra Nadja Hansen.

Nadja Hansen kan ikke tilgive, hvad Teitur har gjort. Foto: Emil Agerskov

Skal blive bag tremmer

Østre Landsret valgte fredag at stadfæste afgørelsen om at varetægtsfængsle realitystjernen, efter han onsdag blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt.

Dermed skal han blive bag tremmer, indtil ankesagen kan behandles.

Ekstra Bladet kunne allerede kort efter den voldtægt, som Teitur Skoubo altså nu er dømt for, kaste lys over, hvad veninden til den forurettede havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs den historie her.

