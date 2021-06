Selvom coronakrisen har lukket både spillesteder og teatre ned, så har det faktisk ikke været så dårlig timing for den danske musicalstjerne Maria Lucia.

Faktisk kunne timingen næsten ikke have været bedre. Maria Lucia danner privat par med svenske Albin Fredy Ljungqvist, og hun fødte nemlig parrets første barn lige midt i corona.

- Jeg har bare været på barsel, så for mig har det ramt rimeligt heldigt i den forstand - først var jeg gravid, så skulle jeg føde og så var der barsel, sådan fortæller Maria Lucia om, hvordan det seneste år er gået, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til premieren på 'American Idiot' på Østre Gasværk i København.

Nu er sønnen, Per Fredy, snart et år gammel, og for den næsten nybagte mor, er det svært at forstå.

- Han bliver et år i morgen (søndag, red.). Det er vanvittigt. Jeg forstår det ikke. Jeg tænker bare, hvad skete der?, griner hun.

Det er vidunderligt

Men selvom alt er fryd og gammen hos den lille familie, så har det været et hårdt år med en lille ny.

- Det er vidunderligt at have fået så meget tid med ham. Hvem kan sige, at de har haft så meget tid, lyder det. Men til august kan de se frem til en mere struktureret hverdag, hvor Per Fredy starter i vuggestue.

- Jeg tror, det der med at få noget rutine. Jeg ved godt, at børn hele tiden udvikler sig, og når de først er landet i noget, så sker der noget nyt, men jeg tror, at det bliver godt. Det har der ikke været med corona. Det har virkelig været anderledes at have en baby.

Og især at få noget tid uden den lille, ser hun frem til og en mere struktureret hverdag.

- Det bliver jo skønt at kunne aflevere ham om morgenen og så kunne glæde sig til at hente ham igen, hvor han forhåbentlig bare har et stort smil på, fortæller hun.