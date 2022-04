Det gik HELT galt: - Jeg kan ikke mere

I starten af ugen lagde tv-vært og influencer Lisbeth Østergaard sig under kniven for at gennemgå en operation i begge sine øjenlåg, efter de havde generet hende i en længere periode.

Siden har man derfor kunnet se hende med røde, hævede øjne, hvis man mødte hende på gaden.

Men som om det ikke var nok, kom Lisbeth Østergaard galt afsted med sine øjne skærtorsdag, hvor hun var i Knuthenborg Safaripark med sin familie.

Her kom hendes søn Carlo nemlig til at ramme hende i øjet.

- Vi var i Knuthenborg Safaripark, og om aftenen sidder vi sammen med nogle af vores venner og hygger os på terrassen. Alle børnene leger sammen, og så kommer Carlo over til mig og sidder hos mig, og så kommer han ved en fejl til at jage sine beskidte fingre lige ind i øjet på mig. Det gjorde simpelthen SÅ ondt, siger Lisbeth Østergaard til Ekstra Bladet.

- Han gjorde det selvfølgelig ikke med vilje, og han rammer ikke stingene i øjet, men det gjorde så ondt, og det føltes som om, jeg havde en kæmpe sten i øjet, og jeg kunne ikke se noget på øjet, fordi det var helt sløret.

Sådan så Lisbeth Østergaard ud efter operationen. Privatfoto

Måtte på skadestuen

Hurtigt stod det klart for Lisbeth Østergaard, at hun ikke bare kunne ignorere smerten, og efter at have søgt råd hos sine følgere besluttede hun sig for at ringe til akuttelefonen 1813. De henviste hende videre til skadestuen.

- Først tænkte jeg, at det nok ville gå væk, men det gjorde det ikke.

- Så jeg tog på skadestuen, og her viste det sig også, at jeg havde fået en ridse på hornhinden. Jeg fik så en klap for øjet, som jeg skulle have på et par timer. Egentlig skulle det bare have været en almindelig klap, men fordi jeg jo stadig har sting fra den anden operation, måtte det blive en speciel klap, så den ikke satte sig fast i stingene, siger hun med et grin.

Nu mener Lisbeth Østergaard da også, at hun er blevet udsat for nok sort uheld for nu.

- Jeg kan ikke mere, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg kan ikke lade være med at grine af det. Efter jeg har delt det på sociale medier vælter det jo også ind med beskeder fra folk, der er flade af grin. De tisser i bukserne af grin. Og det er jo simpelthen også så dumt altså, griner hun.

De næste dage skal Lisbeth Østergaard behandle øjet med øjendråber, og så håber hun på, at det går hurtigt fremad.

- Det gør selvfølgelig stadig ondt, så jeg tager et par panoldiler, og så er det ellers derudaf med påskeplanerne. Vi er på vej I Legoworld, og så skal vi til påskefrokost senere.

- Det bliver med briller, for jeg er simpelthen så bange for, at jeg får noget i øjet, og så er det samtidig også lidt lysfølsomt, siger hun med et grin.