I fem år har tv-værten Sofie Linde stået i spidsen for Danmarks underholdningsflagskib, 'X Factor', men i år må hun se til fra sidelinjen, når de populære liveshows afvikles fra 26. februar, da hun er på barsel.

I stedet er det multitalentet Melvin Kakooza, der tager tøjlerne, og selvom der er masser af roser fra Sofie Linde, erkender hun også over for Ekstra Bladet, at det bliver hårdt.

- Man kan være på en arbejdsplads, hvor alle går på arbejde, men man kan også være på en arbejdsplads, hvor alle elsker deres job. Sådan er det med 'X Factor', det er skidesjovt at lave altid, vi ses drypvis i løbet af året, og så kulminerer det ved liveshows, hvor man rigtig hygger sig, fortæller Sofie Linde og kommer frem til sin pointe.

- Der giver jeg den videre til Melvin, og jeg kan godt mærke, at det giver et stik i maven. Jeg ved, jeg kommer til at savne det, men jeg tror også, det bliver fedt at se med hjemmefra.

Grundet graviditet og barsel kan Sofie Linde ikke stå på scenen, når 'X Factor'-liveshows sparkes i gang 26. februar. Foto: Mogens Flindt

Aktiv baby

Sofie Linde mener dog, at det er bedst for alle, hvis hun bliver hjemme på matriklen, imens sangtalenterne giver den gas i studierne i Brøndby.

- Jeg skal have en baby, som jeg jo så småt er ved at lære at kende, og som jeg har på fornemmelsen er rimelig fucking aktiv, så jeg tror, det bliver rigtig dejligt for alle, at jeg ikke skal stå der med ammepause og hormon-hoved. Det giver mig helt ro i maven, at den stafet gives videre til Melvin.

Sofie Linde og Melvin Kakooza kender hinanden i forvejen, da de begge deltog i underholdningsprogrammet 'Stormester', og hun betegner ham som 'den fede vikar'.

Her er den nye 'X Factor'-vært

Folket elsker Melvin

Siden det kom frem, at Melvin Kakooza skal agere vikar, er det strømmet ind med positive kommentarer på Ekstra Bladets Facebook-profil.

Her nævner flere, at de vil begynde at se programmet igen - alene fordi det er Melvin Kakooza, der skal lede slagets gang. Det er dog ikke noget, han selv har set meget til, hævder han og udtaler:

- Jeg har fået nogle sceenshots tilsendt. Jeg prøvede ikke at tænke så meget på det, men jeg har fået at vide, at det er blevet virkelig godt taget imod, og det er jeg selvfølgelig glad for. Sofie Linde betegner hans modtagelse som en kærlighedsstorm.

Går amok over vært: 'Det er helt fantastisk'

- Hvad er din plan, skal du skille dig ud i forhold til den måde, Sofie griber det an?

- Jeg tror, det er vigtigt, at jeg gør det til mit eget. Jeg har i hvert fald ikke en intention om at gå ind og være Sofie. Det, tror jeg, vil være svært først og fremmest, siger Melvin Kakooza, der bliver afbrudt af Sofie Linde.

- Ja, jeg har ellers en masse kjoler, du kan bruge.

- Men en af de første ting, Sofie og jeg talte om, det var, at det var vigtigt, jeg gjorde det til mit eget, og det har jeg også planer om. Hvordan, det bliver, har jeg ikke lagt en strategi for. Jeg har først og fremmest tænkt mig at være vært, og det vil sige at være tovholder og sørge for, at deltagerne er trygge, og at vi overholder en tidsplan, samt at folk får oplyst det rigtige nummer, når der skal stemmes. Der er så mange praktiske ting, og det er ligesom det, jeg har valgt at koncentrere mig om, siger Melvin Kakooza.

'X Factor' har premiere på TV2 1. januar.