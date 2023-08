Jørgen Olsen optrådte sammen med Eddie Skoller første gang for over 50 år siden. Hans død rammer ham hårdt

Søndag aften kom den triste nyhed om, at musikeren og entertaineren Eddie Skoller er sovet ind efter længere tids sygdom.

Den nyhed var mandag middag ikke nået Jørgen Olsen, der næsten taber pusten, da Ekstra Bladet ringer til ham.

- Det er jeg meget overrasket over at høre. Det gør fandme ondt, siger en rørt Jørgen Olsen.

Han og Eddie Skoller lærte hinanden at kende tilbage i 1971, da de havde de to mandlige hovedroller i musicalen 'Hair'.

- Vi kom så godt ud af det med hinanden. Jeg kunne vældig godt lide Eddie. Vi har rigtig gode venner og konkurrerede ikke. Vi talte meget som rollerne - og selvfølgelig om pigerne, husker Jørgen Olsen.

- Det var en fantastisk tid!, siger han.

73-årige Jørgen Olsen er mildt sagt rystet over nyheden om Eddie Skollers død. Foto: Emil Agerskov

Ringede sammen

Efter 'Hair' skiltes deres veje. Skoller spillede med i endnu en musical, 'Jesus Christ Superstar', mens Jørgen Olsen sammen med sin bror gik en anden vej.

- Vi rykkede med Brødrene Olsen og fik en amerikanske pladekontrakt. Men vi stak altid forbi og sagde hej, når det var muligt, siger Jørgen Olsen, der har en kæmpe respekt for Eddie Skollers karriere.

- Han var en skøn mand. Han fortjener alt muligt positivitet, siger Olsen, der ikke vidste, at Eddie Skoller var syg.

- Nej, det gjorde jeg ikke. Vi har på den måde ikke haft tæt kontakt de seneste år. Vi ringede af og til sammen, og det skete da også, vi sås. Han skrev altid på min fødselsdag. Det er i marts, så det var sidste gang, jeg hørte fra ham, siger Jørgen Olsen, der fortæller, at han de seneste år bemærkede, at Eddie Skoller var blevet tyndere at se på.

- Men hans gå-på-mod fejlede bestemt ikke noget. Nej....det er virkelig trist, at han er gået bort, siger Jørgen Olsen.

Eddie Skoller blev 79 år gammel. Han sov stille ind omgivet af sine nærmeste på Rigshospitalet i København. Familien har bedt om ro til at sørge.