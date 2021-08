- Det hårdeste er trætheden

Josefine Høghs planer - på kort og lang sigt

- Hvad skal I lave i den kommende tid?

- I første omgang er der ferie, som byder på en tur til Grækenland - hvis alt går godt med varmen og skovbrandene dernede. Det er jo forfærdeligt, hvad de gennemgår, så gode tanker herfra. Og så er jeg så heldig at være på en god arbejdsplads, der giver mig mulighed for at nyde graviditeten nu efter mange måneder, hvor fokus har været et helt andet sted. Arbejdsplanerne ligger ikke helt fast, jeg har stadig en del ferie, og inden længe venter en barsel.

- Hvad ser du mest frem til forbindelse med at du bliver mor for første gang?

- Jeg glæder mig bare til at opleve, hvad Lasse og jeg har skabt sammen og dele det med ham og vores nærmeste. Et lille kærlighedsbarn. Men jeg er stadig midt i processen omkring at forstå, hvad der egentlig venter. Her er det jo dejligt, at Lasse har prøvet det før - det er en god tryghed. Men det giver mening, at man er gravid i ni måneder, for jeg tror, jeg kommer til at bruge al tiden på at blive helt klar til, hvad der venter - og mon ikke, jeg så alligevel bliver overrasket, når det hele sker.