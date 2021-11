- Det har ændret mit liv

Ekstra Bladet har besøgt Sinan Türkmen, som er kendt fra 'Paradise Hotel', til en snak om at være på tv og om at fortælle om sin seksualitet foran hele Danmark

Sinan Türkmen blev hurtigt et navn i den danske reality-branche, da han deltog i 'Paradise Hotel'. Og står det til hovedpersonen selv, så skal han da også lave mere tv.

- Jeg vil rigtig gerne udvide min horisont i branchen. Eksempelvis 'Divaer i junglen' kunne være rigtig sjovt, men det kunne også være sjovt med et program, hvor jeg selv er i fokus med min familie. Min mor kunne være god på tv, og vi er blevet tilbudt være med i noget tv, men det er lige noget, vi skal tænke over.

- Hvad tænker du så om, at folk kommer meget tæt på din hverdag?

- Det kan være rigtig blottende nogle gange, hvis de kommer til at vide så meget om mit liv, men jeg skjuler ikke rigtig noget. Jeg ser det her som underholdning til de yngre mennesker, som følger med, siger Sinan.

Fokus på seksualitet

- Du taler om at blotte mere af dig selv, og da du kom med i 'Paradise', var der meget fokus på din seksualitet. Hvordan havde du det med det?

- Jeg havde det lidt ... Altså, at der skulle være fokus på min seksualitet, så jeg ikke som noget nødvendigt. Det var ikke et must, at det skulle med, og at 'man skal bare vide det her om Sinan'.

- Jeg så det meget som en unødvendig ting, men det er også nice, at folk tør spørge til det, når man er åben omkring sin seksualitet, og jeg vil gerne være et godt forbillede og kunne snakke om det, uden der skal sættes grænser for, hvad man må spørge hinanden om. Jeg er mega åben. Jeg er en åben bog, seriøst, siger han.

Sinan fortalte i programmet, at han er panseksuel, hvilket vil sige, at han tænder på et menneskes personlighed uanset køn. Siden har han dog afsløret, at han er mest til mænd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sinan Türkmen har været med i 'Paradise Hotel', og nu leder han efter sit næste tv-eventyr. Foto: Anthon Unger

Vi lever i 2021

Han føler, at det var meget gammeldags at tale så meget om det.

- At folk gjorde det til så stor en ting, føler jeg bare var sådan lidt 'wow, vi lever i 2021. Er vi seriøst her, hvor folk får et chok, når man siger, man er til et køn?'.

- Når du tænker tilbage, var der så for meget fokus på det?

- Jeg synes ikke, der var for meget fokus, fordi jeg kunne være et godt talerør for yngre mennesker, som selv måske var usikre på deres seksualitet. Jeg synes også, det var en god ting, at 'Paradise' selv 'knækkede isen', så man godt kunne være sådan på 'Paradise Hotel'.

- Men folk gjorde det til en større ting, end det var. Hele Danmark snakkede om det, og jeg tænkte 'slap af, det er bare mig. Jeg sidder og åbner mig selv op her'.

Ændrede hans liv

Det har da også betydet meget for reality-deltageren selv, at han sprang ud på tv.

- Jeg føler, det har ændret mit liv rigtig meget, at jeg er sprunget ud. Nu føler jeg, at folk kender mig mere.

Sinan har ikke oplevet negative reaktioner på at springe ud, selvom det tidligere er sket for deltagere i programmet.

- De folk, der sprang ud i forrige sæsoner, fik meget kritik for at gøre det. Men jeg føler ikke, jeg har fået noget kritik. Jeg har ikke fået noget 'hate' overhovedet, og det overraskede mig mega meget.

- Hvorfor tror du, at du ikke har fået noget 'hate'?

- Jeg tror bare, det er os, der har rykket os som samfund. Vi tænker ikke så gammeldags, som vi gjorde før, og jeg tror helt klart også, sociale medier har ændret rigtig, rigtig meget. Det har haft en stor rolle i hvert fald.

